Seriale MCU - czekają nas zmiany. Mniej produkcji w roku, ale większa jakość?

Fot. Marvel

Odkąd Marvel Studios rozpoczęło tworzenie seriali obok filmów, mieliśmy kalendarz wypełniony ich produkcjami. Zanim wszystko ruszyło, fani ekscytowali się możliwością obcowania z MCU w tak dużym natężeniu, ale niestety wiele produkcji odstawało poziomem, a to powiększało uczucie zmęczenia i przesytu.

Na szczęście jednak problem ten został dostrzeżony w Marvel Studios. Prezes Kevin Feige powiedział w rozmowie z EW.com, że zamierzają rzadziej pokazywać kolejne seriale, aby mogły one lepiej wybrzmieć i wyróżniać się na tle innych produkcji.

Feige w wywiadzie dodał, że trudno jest trafić z tymi produkcjami w odpowiedni moment, gdy powstaje ich tak wiele. Chcą, aby projekty MCU wyróżniały się na tle innych, a będzie to możliwe, gdy zmieni się tempo ich serwowania. Ma się to zmienić w 5. i 6. Fazie, a seriale będą pojawiać się rzadziej. Może to wpłynąć korzystnie nie tylko na widzów, którzy zatęsknią za tymi serialami, ale też miejmy nadzieję na poziom samych produkcji, które będą bardziej dopracowane. Ostatni serial MCU do Mecenas She-Hulk, natomiast pierwszym w tym roku będzie prawdopodobnie Tajna Inwazja. Nie ma jednak jeszcze oficjalnej daty premiery.

Najlepsze seriale Marvela. Ranking krytyków

Serwis Rotten Tomatoes w rankingu najlepszych seriali Marvela uwzględnił te tytuły, które mają przynajmniej 10 recenzji. W przypadku remisu kierował się średnią Ocen.

24. Inhumans (2017) - 11%