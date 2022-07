Ryfka - zdjęcia z planu ujawniają koniec prac. W głównych rolach Borys Szyc i jego córka Sonia

Fot. Karina Lempkowska /Serce

Koniec prac na planie filmu Ryfka. Dystrybutor Kino Świat ogłosił to w nowej informacji prasowej. Jest film w reżyserii Jakuba Michalczuka, który jest znany ze świetnie ocenianego hitu Teściowie. Ryfka to jego drugi pełnometrażowy film w karierze. Za scenariusz odpowiada Katarzyna Sarnowska (Wszystkie nasze strachy), która jest też producentką z Kubą Kosmem. To oni razem też produkowali nagradzane Wszystkie nasze strachy.

Ryfka - zdjęcia z planu

Ryfka

Koproducentami filmu są CANAL+ i Grupa Kino Polska, a polskim dystrybutorem – Kino Świat. Prace na planie zakończyły się 5 lipca, ale dopiero teraz to ogłoszono.

- Zakończyliśmy najważniejszą część tej podróży. To co czuję, to ogromna wdzięczność dla mojej ekipy, która włożyła w ten projekt całe serce. Po raz kolejny miałem szansę pracować ze świetnymi aktorami, co mam nadzieje przeniesie się w ładunku humoru i emocji na ekran. Dla mnie osobiście bardzo budujące jest to, że w dzisiejszych czasach dzięki pomocy PISF i koproducentów taki film mógł powstać i już niedługo ludzie będą mieli szansę go obejrzeć na dużym ekranie – mówi Kuba Michalczuk, reżyser filmu.

Ryfka - obsada

W rolach głównych występują debiutująca na dużym ekranie Sonia Szyc i Borys Szyc. W filmie zobaczymy również takie nazwiska jak: Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka, Iza Kuna oraz Jan Peszek.

Ryfka - o czym jest film?

Tytułowa siedemnastoletnia Ryfka nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym utrzymuje szczątkowy kontakt. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna zmaga się z trudnym życiowo tematem, ale też, wbrew jej woli, postanawia pomóc.

Co czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o rozterkach dorastającej dziewczyny? Niewiele. Ale mimo początkowej niechęci i serii jego niefortunnych działań, szybko okazuje się, że tych dwoje łączy więcej, niż dzieli. Zupełnie nieoczekiwanie stają się dla siebie nawzajem remedium na tęsknotę za byciem zrozumianym.

- To była duża przyjemność móc obserwować przy pracy tak wrażliwego reżysera, jakim jest Kuba Michalczuk. Nasi aktorzy wspaniale wpisali się w swoje role, ale największym pozytywnym zaskoczeniem okazała się główna aktorka - Sonia Szyc. Naprawdę trudno uwierzyć, że można być aż taką profesjonalistką, będąc pierwszy raz na planie. To spotkanie zapamiętamy na długo – mówią Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska, producenci filmu.

Ryfka - premiera w 2023 roku w polskich kinach.