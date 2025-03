Penny była głupią blondynką? Współtwórca Teorii wielkiego podrywu komentuje

fot. materiały prasowe

Chuck Lorre, w pierwszym odcinku The Official Big Bang Theory Podcast rozmawiał z Peterem Rothem, byłym prezesem i dyrektorem generalnym Warner Bros. Television Group, na temat Teorii wielkiego podrywu. Poruszyli między innymi wątek nieudanego odcinka pilotażowego, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, a także Penny – tego, co im się udało, a także tego, co na początku nie wyszło.

Dlaczego Penny, a nie Katie?

W oryginalnym odcinku pilotażowym Teorii wielkiego podrywu były dwie główne bohaterki, Katie i Gilda. Efekt końcowy nie spodobał się jednak twórcom, którzy postawili przepisać scenariusz. W nowej wersji postacie zostały usunięte, a ich miejsce zajęła Penny, grana przez Kaley Cuoco.

Lorre wyjaśnił, że Penny była tym, czego potrzebował ten serial, ponieważ w rzeczywistości nigdy nie oceniała Sheldona i Leonarda, nawet jeśli nie do końca ich rozumiała.

Nigdy nie oceniała tych postaci. Właściwie była bardziej zdezorientowana niż cokolwiek innego. Oni oceniali ją o wiele surowiej niż ona ich kiedykolwiek. Pomyślałem, że to było coś ważnego, co wniosła Penny i odróżniało ją od Katie z oryginalnego i niewyemitowanego odcinka pilotażowego.

fot. Warner Bros. Television

Chuck Lorre krytykuje...

Mimo to, jest kilka rzeczy, które Chuck Lorre skrytykował w Penny. A właściwie w tym, jak ją napisano. Jego zdaniem na początku nie rozumieli dobrze tej postaci.

Nawet po nakręceniu drugiego odcinka pilotażowego potrzebowaliśmy jeszcze wielu odcinków, zanim w pełni zaczęliśmy rozumieć geniusz postaci Penny, w który wcześniej się nie zagłębialiśmy.

Chuck Lorre stwierdził, że w pierwszych odcinkach Teorii wielkiego podrywu przedstawiali ją jako „głupiutką blondynkę, mówiącą głupie rzeczy” i podsumował, że pokazali ją w bardzo stereotypowy sposób.

...i chwali postać Penny

Następnie dodał, że to, co wyróżniało Penny na tle innych postaci, to inteligencja emocjonalna:

Nie od razu rozumieliśmy, co wniosła do tej historii, tego serialu i życia tych postaci – rodzaj inteligencji, jakiej nie mieli, która była im obca, a dotyczyła ludzi, związków i rodziny.

Wniosła w ich życie więcej człowieczeństwa, którego im brakowało. I zajęło nam chwilę, by to zrozumieć. Z pewnością na początku była smutną i jednowymiarową postacią na wiele sposobów, ale magią serialu telewizyjnego jest to, że daje ci czas, by z czasem rozgryźć takie rzeczy.

