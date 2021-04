Rysa - premiera telewizyjna serialu już 13 kwietnia w AXN

fot. Karolina Grabowska

Rysa to opowieść o Monice Brzozowskiej, policjantce pracującej w warszawskim wydziale zabójstw. Największą zagadką okazują się jej bolesne doświadczenia. Kobieta w miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw, zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. Bohaterka przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż zwykłe porachunki. Cierpiąca na zaniki pamięci Brzozowska zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która zmusi ją do ponownej walki z demonami przeszłości.

Na ekranie zobaczymy Julię Kijowską, Macieja Zakościelnego, Dawida Ogrodnika, Kingę Preis i Zbigniewa Zamachowskiego. AXN zapowiada, że Rysę można oglądać w wersji z polskimi napisami dla niesłyszących. Emisja pierwszego odcinka 13 kwietnia o 22;00 na AXN.

Poza tym opublikowano także filmiki prezentujące głównych bohaterów historii.

Jest też obszerny materiał wideo o tym, jak wyglądała praca na planie, Można dzięki niemu zajrzeć za kulisami i zobaczyć aktorów i ekipę w akcji.

Czy warto obejrzeć? Recenzja pierwszych dwóch odcinków Rysy bez spoilerów.