Bezlitosny kapitalizm i mroczne interesy w nowej części Millennium

Millennium, kultowa seria szwedzkich kryminałów, wkrótce doczeka się ósmej części. Przedstawiamy szczegóły powieści Rysie pazury.
Tymoteusz Wronka
Rysie pazury to ósma część serii Millennium – największego sukcesu wydawniczego w historii Szwecji. Trzy pierwsze książki autorstwa Stiega Larssona opublikowano w latach 2005–2007, a kolejne napisane przez Davida Lagercrantza ukazały się w latach 2015–2019.

Tym razem historię w tej serii napisała Karin Smirnoff, szwedzka pisarka i dziennikarka. Ma już na koncie jedną powieść z MillenniumKrzyk orła, a w planach jest jeszcze jedna oprócz Rysich pazurów. W najnowszej powieści bohaterowie zostaną wplątani w sprawę potężnej eksplozji, śmierci dziennikarza, a także niebezpieczeństwom zagrażającym im samym oraz ich bliskim. 

Rysie pazury ukażą się w Polsce już 29 października. Wydawcą książki jest Czarna Owca. 

Rysie pazury - opis i okładka

Rysie pazuryŹródło: Czarna Owca

Pewnej wiosennej nocy mieszkańców szwedzkiego Gasskas budzi potężna eksplozja. Wkrótce potem zostaje znaleziony zamordowany dziennikarz. Mikael Blomkvist, który niedawno przeprowadził się na północ, aby być bliżej rodziny, wplątuje się w niebez­pieczną grę. Mimo że zmaga się z własnymi problemami, podejmuje nowe wyzwanie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ryzykuje.

W tym czasie Lisbeth Salander znów staje się celem. Jej lojalny sojusznik Plague znika bez śladu, a Svala, jej bratanica, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ktoś zna sposób, by zwabić Lisbeth – i ją unieszkodliwić.

Źródło: Czarna Owca

Tymoteusz Wronka
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

