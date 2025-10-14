Bezlitosny kapitalizm i mroczne interesy w nowej części Millennium

Rysie pazury to ósma część serii Millennium – największego sukcesu wydawniczego w historii Szwecji. Trzy pierwsze książki autorstwa Stiega Larssona opublikowano w latach 2005–2007, a kolejne napisane przez Davida Lagercrantza ukazały się w latach 2015–2019.
Tym razem historię w tej serii napisała Karin Smirnoff, szwedzka pisarka i dziennikarka. Ma już na koncie jedną powieść z Millennium - Krzyk orła, a w planach jest jeszcze jedna oprócz Rysich pazurów. W najnowszej powieści bohaterowie zostaną wplątani w sprawę potężnej eksplozji, śmierci dziennikarza, a także niebezpieczeństwom zagrażającym im samym oraz ich bliskim.
Rysie pazury ukażą się w Polsce już 29 października. Wydawcą książki jest Czarna Owca.
Rysie pazury - opis i okładka
Pewnej wiosennej nocy mieszkańców szwedzkiego Gasskas budzi potężna eksplozja. Wkrótce potem zostaje znaleziony zamordowany dziennikarz. Mikael Blomkvist, który niedawno przeprowadził się na północ, aby być bliżej rodziny, wplątuje się w niebezpieczną grę. Mimo że zmaga się z własnymi problemami, podejmuje nowe wyzwanie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ryzykuje.
W tym czasie Lisbeth Salander znów staje się celem. Jej lojalny sojusznik Plague znika bez śladu, a Svala, jej bratanica, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ktoś zna sposób, by zwabić Lisbeth – i ją unieszkodliwić.
Źródło: Czarna Owca