Interceptor - zwiastun. Czy nowy akcyjniak Netflixa będzie hitem?

Fot. Materiały prasowe

Przygotujcie się na nowego akcyjniaka od Netflixa. Platforma opublikowała oficjalny zwiastun filmu pod tytułem Interceptor. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak Elsa Pataky (Szybcy i wściekli 5, Szybcy i wściekli 6) i Luke Bracey (Małe ogniska, Point Break). Chris Hemsworth pełni za to funkcję producenta wykonawczego.

Elsa Pataky w filmie Interceptor wcieli się w Kapitan JJ Collins, a Luke Bracey zagra byłego wojskowego Alexandera Kessela. Staną naprzeciwko siebie, gdy bohaterka będzie zmuszona użyć wszystkiego, co zna, by powstrzymać go przed uwolnieniem całego arsenału nuklearnego świata.

Zobaczcie zapowiedź produkcji poniżej.

Interceptor - zwiastun filmu

Interceptor - kiedy premiera?

Chris Hemsworth, który jest producentem wykonawczym przy projekcie, jest także gwiazdą filmu Thor: Miłość i grom i mężem aktorki Elsy Pataky. Premiera produkcji Interceptor odbędzie się 3 czerwca 2022 roku. Poniżej możecie zapoznać się z oficjalnym plakatem. Projekt reżyseruje Matthew Reilly.

Fot. Materiały prasowe

Czekacie na premierę Interceptor?