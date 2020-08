Sa tu fani Injustice? Seria Year Zero pokaże Wam inne oblicze uniwersum

DC

Po olbrzymim sukcesie gry InJustice: Gods Among Us DC zdecydowało się poszerzyć całe alternatywne uniwersum, w którym Batman i jego inni, walczący w podziemiu sojusznicy obalili totalitarny reżim Supermana - fani doczekali się więc nie tylko kontynuacji w postaci gry, ale także licznych komiksów zwiększających naszą wiedzę o tym świecie. Teraz na amerykańskim rynku ukazały się pierwsze rozdziały komiksowej serii Injustice: Year Zero, która oferuje nam jeszcze inną perspektywę w spojrzeniu na franczyzę.

Jej współautor, Tom Taylor, przekonuje, że Rok Zerowy skupi się przede wszystkim na działaniach Ligi Sprawiedliwości, a także na odkrywaniu przez jej członków, w jaki sposób ich poprzednicy z Justice Society of America dążyli do obalenia tyranii w czasach II wojny światowej. W dodatku Joker odnajdzie tu drogę do kontrolowania superbohaterów, próbując sabotować akcje obu drużyn.

Injustice: Year Zero - plansze promocyjne

Wiemy, że seria doczeka się 14 odsłon. W Stanach Zjednoczonych zadebiutowały już 3 pierwsze z nich - można je nabyć w serwisach comiXology, ReadDC.com, Amazon Kindle czy Apple Books. Kolejny zeszyt ukaże się 18 sierpnia.