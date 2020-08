Superman? Darkseid? Kto zadał najsilniejszy cios w historii uniwersum DC?

DC

W uniwersum DC mnóstwo jest mocarzy nad mocarzami, dysponujących potworną siłą fizyczną. Pierwszym skojarzeniem fanów na tym polu będzie najprawdopodobniej Superman, ale w odwodzie pozostają przecież jeszcze tacy siłacze jak Darkseid, Wonder Woman, Power Girl, Lobo, Shazam i wielu, wielu innych. Sęk w tym, że najpotężniejszy cios w całej historii świata komiksowego wydawnictwa wyprowadził nie kto inny jak Flash.

Zeszyt The Flash #153 z 1965 roku wszedł na rynek z wymownym podtytułem: The Mightiest Punch of All Time. To w tej historii Reverse-Flash przeniósł się w czasie z XXV wieku do XX. stulecia, by ostatecznie rozprawić się ze Szkarłatnym Sprinterem. Po drodze bezskutecznie próbował namówić do pomocy innych antagonistów, z Misterem Elementem na czele. Działania te tak mocno rozsierdziły herosa, że korzystając z Mocy Prędkości rozpędził się do niebotycznej szybkości i uderzył Reverse-Flasha. Cios był na tyle potężny, że dosłownie wyrwał złoczyńcę z ziemi i wrzucił w tunel czasoprzestrzenny, przenosząc go z powrotem do XXV wieku.

The Flash #153 - plansze

Portale popkulturowe zwracają uwagę, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej historii komiksowych ukazujących wyższość Szkarłatnego Sprintera nad Supermanem. Nie chodzi tu tylko o siłę fizyczną, ale głównie o rozwijane prędkości. Symbolem DC wciąż pozostaje szybkościowy pojedynek obu herosów - sęk w tym, że całkiem niedawno Barry Allen i Wally West na tym polu nie mieli większych problemów z prześcignięciem Człowieka ze Stali.