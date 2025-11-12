Disney

Sabrina Carpenter zagra główną rolę w nadchodzącym musicalu Universal, inspirowanym kultową historią Alicji w Krainie Czarów. To będzie pierwszy raz, gdy gwiazda muzyki pop pojawi się na dużym ekranie. Ma jednak na koncie kilka ról telewizyjnych. Wystąpiła między innymi w serialu Dziewczyna poznaje świat i dwóch częściach Wysokiej dziewczyny.

Co wiemy o nowym projekcie Universal? To musical inspirowany książką Alicja w Krainie Czarów autorstwa Lewisa Carrolla. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Lorene Scafaria. Główną rolę zagra gwiazda muzyki pop Sabrina Carpenter. Wśród producentów są Carpenter, Marc Platt z Marc Platt Productions oraz Leslie Morgenstein i Elysa Koplovitz Dutton z Alloy Entertainment.

Sabrina Carpenter to obecnie gorące nazwisko

Sabrina Carpenter to jedna z najgorętszych obecnie gwiazd muzyki pop. Informacja o roli w filmie pojawiła się zaledwie tydzień po tym, jak otrzymała sześć nominacji do prestiżowej nagrody Grammy za album Man’s Best Friend. Wśród jej największych muzycznych hitów są utwory Espresso, Please Please Please i Taste.

Choć artystka grała już w filmach i serialach, to ostatnie lata zdecydowanie poświęciła muzyce. Źródła portalu Variety twierdzą jednak, że piosenkarka w 2024 roku sama zwróciła się do Universal w sprawie projektu inspirowanego Alicją w Krainie Czarów. Później do załogi dołączyła Lorene Scafaria, która pracowała między innymi przy serialu Sukcesja.

Co ciekawe, w 2020 roku propozycję musicalu inspirowanego Alicją w Krainie Czarów od At Last Productions Sabriny Carpenter dostał Netflix. Platforma odrzuciła jednak projekt. To było jeszcze przed wielką sławą artystki na arenie muzycznej.