Sąd nie przychylił się do apelacji Disneya w sprawie rozprawy z Giną Carano. Kiedy się odbędzie?

Spór Disneya z Giną Carano trwa od jakiegoś czasu i nie znajdzie innego rozwiązania niż to, o którym zadecyduje sąd. Aktorka znana z serialu The Mandalorian została zwolniona z powodu treści publikowanych w mediach społecznościowych, które zdaniem Disneya były niezgodne z ich polityką. To doprowadziło do sporu, który przeniósł się do sądu. Carano uznała, że jest to dyskryminujące zachowanie ze strony studia, które próbuje ją pogrążyć i narzuca własne wartości. Aktorkę poparł m.in. Elon Musk.

Deadline informuje, że sędzia federalny podjął decyzję o tym, aby nie przychylać się do prośby Disneya o przeniesienie sprawy do innego sądu, a tym samym przedłużenia jej w czasie. Zapowiedziano też oficjalną datę rozprawy, która odbędzie się 29 września 2025 roku. Sędzia Sherilyn Peace Garnett odmówiła apelacji, a jej oświadczenie można uznać w skrócie za prośbę o to, aby nie marnować czasu sądu i rozwiązać to jak dorośli.

Gina Carano skomentowała decyzję sądu za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych:

Jestem oczywiście bardzo zadowolona z tego, że możemy iść dalej z całym procesem sądowym. Niestety jest to konieczne, chociaż wcale nie chcę rozwiązywać tego w sądzie, ponieważ nie zamierzam się ugiąć niezależnie od tego, jak trudna i niekomfortowa jest ta sytuacja.

Disney nie skomentował decyzji sądu.

