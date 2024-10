Lilo i Stitch oraz Zakręcony piątek 2 mają daty premiery. Disney podbije sezon letni!

fot. Disney

Lato będzie należeć do Disneya - to już jest pewne. Do sieci trafiły informacje o oficjalnych datach dwóch filmów, które już się zapowiadają na kinowe hity. Aktorska wersja Lilo & Stitch przewidziana jest na 23 maja 2025 roku, czyli wtedy gdy Paramount planuje wejść z nową częścią Mission: Impossible Christophera McQuarrie. Natomiast Zakręcony piątek 2, czyli sequel z Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis zadebiutuje 8 sierpnia 2025 roku. Na ten sam dzień wstępnie zaplanowano niezatytułowany projekt z Leo DiCaprio. W obu przypadkach są to tak różnorodne pod względem gatunkowym produkcje, że nie powinny sobie stanowić dla siebie konkurencji.

Lilo i Stitch - co wiadomo?

Podczas tegorocznego D23 mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć, jak wygląda CGI Stitch w nowej produkcji. Reakcje były zazwyczaj pozytywne. Do obsady filmu należą Maia Kealoha jako Lilo, Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizebeth Agudong jako Nani i Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani w bajce, wcieli się w nową postać, panią Kekoa. Amy Hill także zagra nową bohaterkę, Tūtū.

Za reżyserię odpowiada Dean Fleischer Camp, który wcześniej otrzymał nominację do Oscara za produkcję Marcel Muszelka w różowych bucikach. Scenariusz został napisany przez Chrisa Kekaniokalaniego Brighta.

Zakręcony piątek 2 - co wiadomo?

Film został ogłoszony podczas konwentu D23, gdy na scenę weszły Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. Tym samym aktorki potwierdziły swój udział w sequelu. Angielski tytuł (Freakier Friday) można tłumaczyć jako Jeszcze bardziej zakręcony piątek, ale jeszcze nie wiadomo, czy tak faktycznie będzie brzmieć w polskiej wersji.

Z pierwszej części powracają także Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky oraz Rosalind Chao. Do obsady dołączyli Sophia Hammons, Maitreyi Ramakrishnan, oraz Jordan E. Cooper.