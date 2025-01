Z kim X-Meni będą walczyć w MCU? Potencjalny złoczyńca jest oczywisty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Kevin Feige z Marvel Studios zapowiadał, że mutanci odegrają ważną rolę po Avengers: Secret Wars i zakończeniu Sagi Multiwersum. W związku z tym powstał termin Saga Mutantów, a dzięki nowym plotkom wiemy, jakie mogą być na ten moment potencjalne plany.

X-Meni kontra złoczyńca

W filmach o superbohaterach z grupy X-Men, którzy ostatecznie pojawią się w MCU w nowej wersji, będzie jeden główny złoczyńca. Ma być nim tak zwany Mister Sinister. Pójdzie to więc w innym kierunku, ponieważ w starszych filmach przeważnie skupiano się na Magneto. Mister Sinister jest mistrzem manipulacji. Ma moc regeneracji, przemiany w każdego, kogo chce, nadludzką siłę, telepatię, telekinezę oraz inteligencję na poziomie geniusza.

W plotce nie sprecyzowano, czy będzie on większym zagrożeniem w MCU. Pierwszą historią dla grupy Avengers miałby być film Avengers vs. X-Men. Czemu superbohaterowie będą walczyć? Tego nie wiemy, ale ktoś taki z umiejętnością manipulacji jak Mister Sinister mógłby odegrać w tym rolę. O tym czarnym charakterze fani spekulowali od lat, bo jest on potężny, znany i ma wielki potencjał. W starym filmowym uniwersum X-Menów chciano go wprowadzić, ale nigdy do tego nie doszło.

Przyszłość MCU

Co ciekawe, w Avengers: Doomsday może dojść do walki mutantów ze złymi wersjami Avengers z innych rzeczywistości, więc być może dostaniemy przedsmak tego, co może zostać pokazane na wielką skalę.

Fantastyczna Czwórka ma zadomowić się na Ziemi-616, czyli tej z MCU, więc będą odgrywać ważne role w sadze. Wspominany projekt Midnight Sons z takimi złoczyńcami jak Mephisto i Lilith miałby być częścią uniwersum w tym czasie. W tytułowej grupie mogliby być Blade i Ghost Rider. Do tego w Sadze mielibyśmy Novę, członka korpusu znanego ze Strażników Galaktyki, który walczyłby ze złoczyńcą zwanym Annihilus.

Plany są wciąż kształtowane i to, co jest aktualne na tę chwilę (a także publikowane w plotkach), może ulec zmianie.