Saga Nieskończoności z trasą koncertową na świecie. Jest muzyka z nowej Fantastycznej Czwórki

Marvel

W Los Angeles odbył się koncert Marvel Studios' Infinity Saga Concert Experience. Orkiestra symfoniczna na żywo prezentowała utwory z filmów MCU. Na miejscu pojawił się też sam Kevin Feige, by zapowiedzieć wydarzenie i ogłosił, że w 2025 roku będzie ogólnoświatowa trasa koncertowa z muzyką z Sagi Nieskończoności. Na razie nie ujawniono, w jakich krajach się pojawi, więc nie wiemy, czy zobaczymy ją w Polsce.

Muzyka z Fantastycznej Czwórki

Gdy koncert się zakończył, odbył się pokaz fajerwerków. Następnie, w stylu sceny po napisach, zagrano utwór przewodni z nadchodzącego filmu Fantastyczna Czwórka. Jego kompozytorem jest Michael Giacchino, który stworzy muzykę do całego widowiska Marvel Studios. Pojawił się on też na scenie, by podać dyrygentowi kartki z nutami ze swojego utworu.

Potwierdzono, że głównym czarnym charakterem będzie Pożeracz Światów zwany Galactusem. Nie zobaczymy też genezy grupy superbohaterów, tak jak w poprzednich dwóch adaptacjach tego komiksu Marvela.

Trwają zdjęcia na planie filmu Fantastyczna Czwórka. Premiera odbędzie się 25 lipca 2025 roku.