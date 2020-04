Saints Row: The Third Remastered nadciąga? Gra otrzymała kategorię wiekową

Wygląda na to, że w tym roku czeka nas powrót do Stilport, fikcyjnego miasta, które jest główną areną gry Saints Row: The Third. Tym razem byłby to jednak powrót w wersji poprawionej i dostosowanej do standardów współczesnych konsol i komputerów PC. Na kartach ESRB, amerykańskiego odpowiednika PEGI, czyli organizacji przyznającej kategorie wiekowe, pojawił się bowiem wpis sugerujący powstawanie remastera tej produkcji. Miałaby ona otrzymać kategorię M, czyli przeznaczona jest dla odbiorców powyżej 17 roku życia i trafić na PC, PlayStation 4 i Xboksa One. Żadnych więcej szczegółów nie ujawniono.

Warto również przypomnieć, że już wcześniej Saints Row: The Third Remastered pojawiło się w ofercie pewnego sklepu. Ten sugerował, że w produkcję tę będziemy mogli zagrać 7 maja. Jeśli informacja ta miałaby się sprawdzić, to wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnej zapowiedzi.

Oryginał zadebiutował na rynku w 2011 roku i dostępny był na pecetach oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. W ubiegłym roku tytuł ten został ponownie wydany na Nintendo Switch.