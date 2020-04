PlayStation Plus w kwietniu już oficjalnie. Sony ujawnia gry

Pod koniec marca w sieci pojawiło się wideo, które miało zdradzać kwietniowe gry z PlayStation Plus. Materiał wyglądał wiarygodnie, ale szybko zniknął z sieci i istniało niewielkie prawdopodobieństwo, że ostatecznie oferta będzie wyglądać inaczej. Tak się jednak nie stało i Sony potwierdziło, że w kwietniu do abonentów trafią dwie świetnie oceniane produkcje - Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz DiRT Rally 2.0.

Uncharted 4: Kres złodzieja to trzecioosobowa, przygodowa gra akcji, której głównym bohaterem jest Nathan Drake. Mężczyzna zajmuje się poszukiwaniem skarbów i ma wyjątkowy talent do pakowania się w kłopoty. Tytuł ten doceniono za świetną oprawę audiowizualną i gameplay, który łączy strzelanie z elementami zręcznościowymi i prostymi zagadkami logicznymi. Czwarta część wprowadziła też pewne nowości do serii - w tym większe, bardziej otwarte lokacje.

DiRT Rally 2.0 to zaś wyścigi przeznaczone przede wszystkim dla prawdziwych pasjonatów motoryzacji i miłośników gatunku. Brytyjskie studio Codemasters stworzyło bowiem grę z realistycznym i naprawdę wymagającym modelem jazdy, w której odczujemy każdy, nawet najdrobniejszy błąd.

Oba te tytuły będą dostępne dla abonentów od 7 kwietnia.