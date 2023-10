Sami swoi. Początek - wiemy, kiedy premiera filmu. To prequel kultowej komedii

Fot. Jarosław Sosiński

Jak udało nam się ustalić, film Sami swoi. Początek zadebiutuje w polskich kinach dokładnie 16 lutego 2024 roku. Oznacza to, że już za kilka miesięcy, więc wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie będziemy musieli długo czekać na powrót lubianych bohaterów polskiego kina.

Sami swoi. Początek - obsada

Przypomnijmy, że w młode wersje Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się odpowiednio Adam Bobik i Karol Dziuba. W obsadzie znajdują się także: Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Wojciech Malajkat, Adam Ferency czy Paulina Gałązka.

Sami swoi. Początek - opis fabuły

Tak dystrybutor Next Film opisuje ten film:

Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… Sami swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Sami swoi. Początek

Artur Żmijewski debiutuje tym filmem jako reżyser. Tak mówi o swojej wizji:

Chcę zrobić film, który będzie zrozumiały dla współczesnego widza, który wytłumaczy genezę sporu Pawlaków i Karguli oraz opisze świat, w którym żyli przed przybyciem na Ziemie Odzyskane. Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas – takich, jakimi jesteśmy na co dzień, z wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy – mówi. – W jednym z wywiadów Andrzej Mularczyk powiedział: „Prawdziwa komedia musi bawić i wzruszać”. I właśnie taką komedię chcę zrealizować! – dodaje.