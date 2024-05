Sami swoi. Początek online. Gdzie oglądać w VOD?

foto. materiały prasowe

Artur Żmijewski postanowił zadebiutować jako reżyser filmem będącym prequelem jednej z najbardziej znanych polskich komediowych trylogii czyli filmem Sami swoi. Początek na podstawie scenariusza Andrzeja Mularczyka. W rolę Kazimierza Pawlaka wcielił się Adam Bobik, a Władysława Kargula zagrał Karol Dziuba. Krytycy nie byli zadowoleni z efektu końcowego. Co nie zniechęciło widzów, którzy tłumnie poszli do kin kupując ponad 800 tys. biletów na tę produkcję, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Premiera online odbyła się na razie jedynie na platformie Player. Tam możemy jedynie wypożyczyć film na określony czas.

Sami swoi. Początek online - gdzie oglądać?

Film jest dostępny online narazie jedynie na jednej platformie, choć pewnie za jakiś czas to się zmieni. Jak wygląda t0 cenowo?

Player - za wypożyczenie wersji HD/4K zapłacimy 25 zł.

Sami swoi. Początek - o czym jest film?

Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... Sami swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Sami swoi. Początek - obsada

W filmie obok Adam Bobika i Karola Dziuby zobaczymy Paulinę Gałązkę, Weronikę Humaj, Annę Dymną, Adama Ferencego, Zbyszka Zamachowskiego, Mirosława Bakę i Janusza Chabiora.