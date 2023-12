[TYLKO U NAS] Zwiastun Sami swoi. Początek. Tak Kargul zaczął kłócić się z Pawlakiem

fot. Jarosław Sosinski

Reklama

Sami swoi. Początek to polska komedia, której historia rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Sami swoi z lat 60. Tylko u nas możecie obejrzeć pierwszy pełny zwiastun i zobaczyć, czego tak naprawdę możemy oczekiwać po powrocie do świata z klasyka polskiego kina. Jest to geneza konfliktu Pawlaka z Kargulem, więc dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się, że panowie zaczęli tak długo się kłócić.

Autorem scenariusza filmu Sami swoi. Początek (na podstawie książki Każdy żyje jak umie), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

Sami swoi. Początek - zwiastun

Sami swoi. Początek - zdjęcia

Sami swoi. Początek

Sami swoi. Początek - obsada

Przypomnijmy, że w młode wersje Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się odpowiednio Adam Bobik i Karol Dziuba. W obsadzie znajdują się także: Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Wojciech Malajkat, Adam Ferency czy Paulina Gałązka.

Sami swoi. Początek - opis fabuły

Tak dystrybutor Next Film opisuje ten film:

Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… Sami swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Sami swoi. Początek - premiera 16 lutego 2024 roku w kinach.