Powstaną Samotne wilki 2 z Pittem i Clooneyem. Jedynka szybciej w Apple TV+ niż planowano

Jak donosi Deadline, Apple zmieniło plany wobec filmu Samotne wilki, którego premiera światowa odbędzie się we wrześniu podczas festiwalu w Wenecji. Wygląda na to, że chcą nim przyciągnąć ludzi do platformy streamingowej, nie do kin.

Samotne wilki w Apple TV+

Jak prawie każdy tytuł produkowany przez Apple Original Films ten również miał mieć najpierw normalną premierę w kinach, a po kilku miesiącach dopiero miał pojawić się w ich platformie streamingowej. Strategia się zmieniła - podjęto decyzję, że 20 września (również w Polsce) film będzie w kinach tylko przez tydzień, a 27 września zostanie od razu udostępniony w serwisie Apple TV+. Według Deadline Samotne wilki trafią tak szybko do Apple TV+, bo osoby decyzyjne uznały, że o najlepsza strategia, by zapewnić temu filmowi największą widownie. Innymi słowy uznali, że 20 września w kinach byłoby o to trudne przy konkurencji.

Źródła Deadline twierdzą, że to nie jest jakaś większa zmiana strategii Apple'a, bo ich kolejny duży film F1 będzie mieć globalną emisję w kinach z huczną promocją. Czytamy, że zamierzają podejmować decyzję odnośnie premiery w kinach lub w streamingu w zależności od sytuacji na rynku. Niewykluczone, że mógł mieć na to wpływ słaby wynik komedii romantycznej Zabierz mnie na Księżyc, która ni sprzedała się dobrze w kinach. Zresztą tak samo, jak trzy poprzednie drogie produkcje Apple'a - Argylle, Czas Krwawego Księżyca oraz Napoleon.

Powstaną Samotne wielki 2

Pomimo tej decyzji Apple jest pewne, że ma dobry film, który zbiera pochlebne opinie na pokazach testowych. Czytamy, że jest to jeden z takich tytułów, które dają widzom dużo dobrej rozrywki. Dlatego też ogłoszono kontynuację. Podpisano umowę z reżyserem Jonem Wattsem, który powróci za kamerą i napisze scenariusza. George Clooney i Brad Pitt znów zagrają główne role.

Samotne wilki idą więc podobną drogą do Podżegaczy, który w piątek od razu pojawi się w serwisie oraz dramatu wojennego Blitz w reżyserii Steve'a McQueena, który 1 listopada trafi w wielu krajach do kin w ograniczonej dystrybucji i potem pewnie do streamingu, ale tutaj tego nie potwierdzono z datą.