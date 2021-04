Samsung Galaxy Quantum 2 – ultrabezpieczny smartfon zadebiutuje w Korei Południowej

Źródło: Samsung

Przedstawiciele firmy Samsung oraz południowokoreańskiego operatora komórkowego SK Telecom zaprezentowali Galaxy Quantum 2, drugi po Galaxy A Quantum smartfon w portfolio Samsunga korzystający z technologii kryptografii kwantowej. Sprzęt wykorzysta jej potencjał do zabezpieczenia poufnych danych użytkowania.

Sercem tego 6,7-calowego telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z górnej półki wydajnościowej, ale to układ kryptograficzny od firmy ID Quantique wyróżnia urządzenie na tle konkurencji. Samsung chwali się, że wykorzystano tu najmniejszy na świecie kwantowy generator liczb losowych (QRNG), który na potrzeby procesów kryptograficznych przechwytuje losowy szum wygenerowany przez światło diody LED oświetlającej matrycę CMOS.

Zastosowanie układu QRNG ma zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. podczas logowania się do aplikacji bankowych czy prowadzenia rozmów za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Według zapewnień inżynierów pracujących nad tą technologią klucz kryptograficzny wygenerowany przez QRNG ma być niemożliwy do złamania w sposób zdalny, bez bezpośredniego dostępu do hackowanego urządzenia.

W chwili debiutu Galaxy Quantum 2 na koreańskim rynku z zabezpieczenia od ID Quantique skorzystają klienci banków Shinhan i Standard Chartered oraz aplikacji T World. W przyszłości do tego grona dołączą deweloperzy odpowiedzialni za rozwój innych aplikacji finansowych oraz komunikacyjnych w tym m.in. zespół programistów pracujących nad oprogramowaniem do obsługi kart płatniczych Samsunga.

Smartfon Galaxy Quantum 2 zadebiutuje na południowokoreańskim rynku 23 kwietnia, korporacja nie planuje na razie wypuszczenia globalnej wersji tego urządzenia.