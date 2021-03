Samsung chce zintegrować zapłon samochodów z czytnikiem linii papilarnych

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Patently Apple

Kiedy w smartfonach konsumenckich po raz pierwszy zadebiutowały czytniki linii papilarnych, wydawały się iście futurystyczną technologią. Dziś spowszedniały do tego stopnia, że znajdziemy je nawet w urządzeniach z dolnych półek cenowych. Biometria na stałe wpisała się w branżę nowych technologii, a inżynierowie Samsunga planują wdrożyć ją do kolejnego segmentu rynku. Koreańska korporacja twierdzi, że świetnie sprawdzą się w branży motoryzacyjnej.

Redakcja serwisu Patently Apple dotarła do wniosku patentowego, który opisuje kierownicę samochodu osobowego ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Miałby on posłużyć do autoryzacji użytkownika pojazdu oraz odpalenia samochodu. Jak przystało na technologię z trzeciej dekady XXI wieku, pojazdy wyposażone w taki mechanizm bezpieczeństwa mogłyby korzystać z systemu dwustopniowej weryfikacji kierowcy. Samsung zakłada, że stacyjka nowej generacji synchronizowałaby się ze smartfonami. Skorzystanie z zapłonu biometrycznego możliwe byłoby wyłącznie wtedy, gdyby użytkownik miał przy sobie zweryfikowane urządzenie mobilne.

Pomysł ten ma oczywiście swoje wady. Gdyby stosować się literalnie do zapisów wniosku patentowego, zgubienie bądź rozładowanie telefonu uniemożliwiałoby odpalenie auta. Problematyczne byłoby także pożyczanie samochodu znajomym bądź członkom rodziny. Jeśli jednak zabezpieczenie Samsunga miałoby funkcjonować jako alternatywa dla klasycznej stacyjki, być może znalazłoby grono zadowolonych odbiorców.

Korporacja złożył wniosek patentowy opisujący biometryczną stacyjkę w południowokoreańskim urzędzie już we wrześniu 2019 roku , a w Stanach Zjednoczonych - rok później. Patent opublikowano na stronie USPTO dopiero na początku marca 2021 roku. Warto pamiętać, że przyznanie patentu nie jest jednoznaczne z chęcią wdrożenia danego rozwiązania do użytku. Nie wiadomo, czy projekt ten kiedykolwiek wyjdzie poza fazę koncepcyjną i czy faktycznie umożliwi autoryzowanie tożsamości kierowcy w stylu znanym z dzieł SF.