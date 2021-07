Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 i S21 FE - materiały graficzne wyciekły do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wraz z upowszechnieniem się mediów społecznościowych utrzymanie w tajemnicy nowych sprzętów elektronicznych staje się niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe do wykonania. Doskonale świadczy o tym m.in. spory wyciek nowości produktowych od Samsunga, który ujrzał światło dzienne 10 lipca, na miesiąc przed oficjalnym debiutem opisywanych urządzeń.

Za ten przeciek odpowiedzialny jest Evan Blass znany z publikowania poufnych, sprawdzonych informacji z branży mobilnej. W weekend Blass podzielił się na swoim profilu twitterowym szeregiem animacji pokazujących, jak wyglądają składane Samsungi z linii Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3, nowy średniopółkowiec Samsung Galaxy S21 FE, nowe zegarki z linii Galaxy Watch oraz słuchawki Galaxy Buds 2. Mimo iż nie ujawnił szczegółowej specyfikacji, animacje pokazują gadżety w pełnej krasie.

Według informatora kieszonkowy Samsung Galaxy Z Flip 3 trafi do dystrybucji w trzech wersjach kolorystycznych, fioletowej, czarnej, złotej oraz zielonej. Tak sprzęt wygląda po złożeniu i rozłożeniu:

Na pierwszy rzut oka biznesowy Samsung Galaxy Z Fold 3 bardzo przypomina swojego poprzednika, choć plotki głoszą, że wprowadzi pewną dość istotną nowość w portfolio producenta – przedni aparat ukryty pod powierzchnią wyświetlacza. Ten składak będzie dostępny w kolorze białym, zielonym i czarnym:

Kolejną spośród wakacyjnych nowości będzie Galaxy S21 FE, czyli średniopółkowiec od Samsunga skierowany do tych odbiorców, którzy są zainteresowani tańszą, choć równie wszechstronną wersją głównego modelu z linii Galaxy S. Podobnie jak w przypadku modelu Galaxy S20 FE tegoroczny 21 FE również będzie dostępny w szerokiej palecie kolorystycznej. Do sklepów trafi w wersji białej, czarnej, żółtej, purpurowej i szarej:

Evan Blass zaprezentował także niesmartfonowe nowości od Samsunga. Już za kilka tygodni w nasze ręce może trafić zegarek Galaxy Watch 4 Classic wyposażony w obrotową tarczę oraz dwa przyciski funkcyjne. Tym, co wyróżnia go na tle poprzedników jest to, że za obsługę wszystkich funkcji będzie tu odpowiedzialny system opracowany we współpracy inżynierów z firm Samsung oraz Google, Tizen odchodzi na półkę. Zegarek trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej oraz grafitowej:

Wraz z modelem Galaxy Watch 4 Classic zadebiutuje jeszcze jeden zegarek, o mniej klasycznym kształcie. Galaxy Watch Active 4 ma być urządzeniem skierowanym do tych, którzy poszukują zegarka o sportowym charakterze. Dotychczasowe przecieki sugerują, że sprzęt trafi do dystrybucji w dwóch rozmiarach, z tarczą 40 mm oraz 44 mm. A według Blassa kupimy go w kolorach szarym, białym, czarnym, ciemnozielonym oraz brzoskwiniowym:

Ostatnią wakacyjną nowością Samsunga z branży mobilnej będą odświeżone słuchawki Galaxy Buds 2, które kupimy w trzech wersjach kolorystycznych: białej, szarozielonej oraz purpurowej, zamknięte w pudełku o białej obudowie:

Eval Blass podzielił się także jednym z najistotniejszych szczegółów związanych z tymi gadżetami. Samsung planuje oficjalnie zaprezentować wszystkie wymienione tu sprzęty już 11 sierpnia.