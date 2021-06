Samsung wypuści budżetowe monitory gamingowe Odyssey z płaskim ekranem

Źródło: Samsung

Topowe monitory gamingowe Samsunga z linii Odyssey G9 oraz G7 powstały po to, aby zapewnić graczom możliwie jak najbardziej immersyjne doświadczenia podczas przemierzania wirtualnych światów. Jednak ze względu na zastosowanie zakrzywionych paneli QLED oraz wygórowanej ceny nie wszystkim mogły przypaść do gustu. Korporacja postanowiła rozwiązać ten problem wypuszczając nowe budżetowce z rodziny Odyssey.

Samsung Odyssey G7 28 (G70) ma być idealnym partnerem dla tych, którzy poszukują budżetowego monitora 4K o gamingowym sznycie oraz klasycznej konstrukcji. Projektanci tego modelu zrezygnowali z zakrzywionej matrycy QLED na rzecz płaskiego IPS-a o rozdzielczości 4K, odświeżaniu rzędu 144 Hz oraz 178-stopniowych kątach widzenia w pionie oraz poziomie.

Taka konfiguracja powinna sprawdzić się w parze zarówno z wydajnym pecetem, jak i konsolami dziewiątej generacji przystosowanymi do generowania obrazu 4K w 120 klatkach. Zwłaszcza że zastosowanie budżetowej matrycy nie przełożyło się na rezygnację ze stricte gamingowych rozwiązań. G70 pozwoli w pełni wykorzystać potencjał złącza HDMI 2.1. Monitor jest kompatybilny z technologiami upłynniania obrazu AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-SYNC i charakteryzuje się niskim, milisekundowym input lagiem. Porzucenie matrycy QLED na rzecz IPS-a odbije się co prawda na maksymalnej jasności obrazu oraz wierności odwzorowania kolorów, jednak nie powinien być to zbyt duży problem dla graczy, którzy świadomie zdecydowali się na zakup modelu z niższej serii produktowej.

Samsung Odyssey G5

G70 nie będzie jedynym nowym budżetowcem z rodziny Odyssey. Korporacja wypuści także 27-calowy model G50A pracujący przy rozdzielczości 1440p i odświeżaniu 165 Hz oraz 27- i 24-calowe modele z linii G30A pracujące w rozdzielczości 1080p przy odświeżaniu 144 Hz. Wszystkie wymienione sprzęty korzystają z paneli IPS o niskim parametrze input lag i są kompatybilne ze standardem FreeSync Premium. Ponadto G50A pozwoli skorzystać z technologii NVIDIA G-SYNC.

Nowe monitory trafią do dystrybucji na początku lipca, a część z nich jest już dostępna na oficjalnej przedsprzedaży za pośrednictwem serwisu Amazon. Pełną specyfikację nowych modeli prezentujemy w poniższej tabeli:

G70A G50A G30A Rozmiar ekranu 28″ 27″ 27″, 24″ Jasność matrycy 300 cd/㎡ 350 cd/㎡ 250 cd/㎡ HDR VESA DisplayHDR 400 HDR10 – Rozdzielczość 3,840 x 2,160 2,560 x 1,440 1,920 x 1,080 Input lag 1ms(GTG) 1ms(MPRT) Kąty widzenia 178° w pionie i poziomie Odświeżanie do 144 Hz do 165 Hz do 144 Hz FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium G-SYNC G-SYNC Compatible – Funkcje poprawy obrazu Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Refresh Rate Optimizer Funkcje gamingowe Low Input Lag Mode, Super Arena Gaming UX, Ultrawide Game View, CoreSync Lighting – Złącza Display Port 1.4, 2x HDMI 2.1, 3x USB3.0 Display Port 1.2, HDMI 2.0 Display Port 1.2, HDMI 1.4 Cena b.d 24" - 220 $,

27" - 250 $