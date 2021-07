Galaxy Z Fold 3 – to może być pierwszy smartfon Samsunga z obiektywem pod wyświetlaczem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Twitter / @UniverseIce

Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku zakończy się era Galaxy Note’a i seria Samsung Galaxy Z Fold na dobre przejmie rolę biznesowych smartfonów od Koreańczyków. Z plotek krążących po sieci można wywnioskować, że podczas nadchodzącej konferencji Unpacked 2021 poznamy trzecią generację tego składanego smartfona. W Galaxy Z Fold 3 wzrok przykuwa nie tylko jego gigantyczny, składany ekran o wąskich ramkach, lecz także brak klasycznego układu optycznego.

Nie oznacza to jednak, że Samsung całkowicie zrezygnował z modułu do selfie, przecieki sugerują, że korporacja wdrożyła go w nietuzinkowej formie. Materiały graficzne udostępnione przez twitterowicza @UniverseIce sugerują, że korporacja ukryła aparat pod powierzchnią wyświetlacza:

Takie rozwiązanie nie powinno zaskakiwać, wszak Samsung od dawna pracował nad skonstruowaniem panelu OLED, pod którym pracowałby obiektyw aparatu. Kilku producentów wypuściło nawet własne smartfony o takiej konstrukcji, ale nie zawojowały one rynku i nie doprowadziły do żadnej rewolucji w branży mobilnej.

Czy Samsung Galaxy Z Fold 3 ma szansę, aby upowszechnić aparat ukryty pod wyświetlaczem? Na razie ciężko wydać jakikolwiek wiążący werdykt w tej sprawie, gdyż dysponujemy wyłącznie renderem urządzenia, na którym miejsce na obiektyw jest wyraźnie widoczne. Poza tym Galaxy Z Fold 3 będzie sprzętem o niszowym zasięgu, jeśli Samsung chciałby wypromować aparat tego typu na szeroką skalę, powinien wdrożyć go do bardziej popularnej linii produktowej.

O tym, czym dokładnie skuszą nas nowe, składane smartfony od Samsunga, dowiemy się najprawdopodobniej w sierpniu, podczas konferencji zwyczajowo organizowanej z myślą o porzuconej już serii Galaxy Note.