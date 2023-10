Samsung – im większy telewizor, tym większy zwrot

fot. Samsung

Reklama

Wystartowała najnowsza promocja na wybrane telewizory Samsung, w ramach której można zyskać aż do 4000 zł zwrotu na konto. Oferta obejmuje modele Excellence Line Neo QLED 8K, Neo QLED, QLED oraz The Frame w rozmiarach od 65” do aż 98”. Promocja trwa tylko do 19 listopada 2023 roku w wybranych sieciach sprzedaży.

fot. Samsung

Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o rozmiar telewizorów. Jeszcze do niedawna 55-calowy telewizor wydawał się być duży, jednak i ta wielkość z czasem przestała być wystarczająca. Dlatego obecnie dużymi ekranami określane są telewizory o przekątnej 65” i większe.

Wysoka rozdzielczość, nowe technologie oraz popularyzacja Smart TV sprawiają, że w całej Europie widzowie pragną coraz większych ekranów. Według firmy badawczej GfK na przestrzeni ostatnich 5 lat Polacy chętniej niż Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie czy Włosi kupowali telewizory z ekranami o przekątnej 75” i większe. W dodatku jeszcze kilka lat temu mało kto spodziewał się, że telewizory o przekątnej 98” na dobre zagoszczą w naszych salonach. Dotychczas były dostępne tylko na zamówienie, a teraz można kupić je już w regularnej sprzedaży, co świadczy o sporych zmianach na rynku.

fot. Samsung

Duży telewizor to jeszcze więcej korzyści

Dlatego najnowsza promocja Samsung obejmuje modele, które zapewnią największe emocje z oglądania i całkowite zanurzenie się w filmowej akcji. Telewizory o rozmiarach od 65” do 98” zachwycą nie tylko fanów domowego kina, lecz także ekstremalnych przeżyć sportowych.

Znakiem rozpoznawczym telewizorów Samsung jest bez wątpienia imponująca jakość obrazu, realistyczne i żywe kolory oraz świetne wrażenia brzmieniowe. Ale to nie wszystko. Oferują także szereg intuicyjnych rozwiązań, które wpływają na codziennie użytkowanie. Wszystkie telewizory Samsung z oferty na rok 2023 są wyposażone w Smart Hub, czyli łatwe w użyciu centrum sterowania rozrywką z zestawem 1000 aplikacji, z czego 200 jest polskojęzycznych. Wyświetlane treści podzielone są na kilka kategorii, które można łatwo spersonalizować i tym samym nie tracić czasu na ich wyszukiwanie. W dodatku posiadają wbudowany Hub IoT, dzięki któremu domowy ekosystem połączonych urządzeń można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych.

fot. Samsung

Co więcej, korzystanie z serwisów streamingowych czy też platform do strumieniowania gier na telewizorach Samsung jest bezpieczne. Regularne aktualizacje oprogramowania wzmacniają ochronę telewizora przed niebezpiecznymi atakami. Warto wspomnieć, że Samsung Knox[1] to pierwsze rozwiązanie w branży, które kilka razy z rzędu otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność z Common Criteria (CC).

fot. Samsung

Wybierając duży telewizor, warto pomyśleć o soundbarze. Na wyjątkowe wrażenia składa się jednak nie tylko niesamowitej jakości obraz, lecz także imponujące brzmienie, które przenosi nas w sam środek akcji. Takie wrażenie może zapewnić np. soundbar Q-Serii, taki jak HW-Q990C z Wielokanałowym Dźwiękiem Przestrzennym 11.1.4. i funkcją Bezprzewodowego Dolby Atmos[2]. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli wokół sprzętów i nic nie odciąga naszej uwagi od ekranu.

fot. Samsung

Lista modeli objętych promocją:

Model Kwota zwrotu Samsung QE98Q80CATXXH 4000 zł Samsung QE98QN90AATXXH 4000 zł Samsung QE85QN90CATXXH 2000 zł Samsung QE85QN900CTXXH 4000 zł Samsung QE85QN85CATXXH 1500 zł Samsung QE85QN800CTXXH 3000 zł Samsung QE85Q80CATXXH 1000 zł Samsung QE85Q70CATXXH 800 zł Samsung QE75QN92CATXXH 1500 zł Samsung QE75QN900CTXXH 3000 zł Samsung QE75QN85CATXXH 1000 zł Samsung QE75QN800CTXXH 2000 zł Samsung QE75Q80CATXXH 600 zł Samsung QE75Q77CATXXH 500 zł Samsung QE65QN92CATXXH 1000 zł Samsung QE65QN900CTXXH 2000 zł Samsung QE65QN85CATXXH 800 zł Samsung QE65QN800CTXXH 2000 zł Samsung QE65QN91BATXXH 1000 zł Samsung QE75QN91BATXXH 1000 zł Samsung QE85LS03BGUXXH 2500 zł Samsung QE75LS03BGUXXH 1000 zł Samsung QE65LS03BGUXXH 700 zł

Jak skorzystać z promocji?

fot. Samsung

Aby skorzystać z promocji i otrzymać zwrot na konto wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Należy kupić objęty promocją telewizor w okresie od 16 października do 19 listopada 2023 roku w wybranych sieciach sprzedaży: EURONET, Media Expert, NEONET, Media Markt, X-kom, AUDIO COLOR, Samsung Brand Stores i samsung.pl. Następnie w terminie rejestracji należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w regulaminie na stronie www.promocjabigtv.samsung.pl.

fot. Samsung

Dostępność produktów może się różnić w zależności od sieci handlowej.

[1] Samsung Knox dotyczy telewizorów Samsung z systemem Tizen®, wprowadzonych na rynek od 2015 r. Aktualizacja oprogramowania jest zagwarantowana co najmniej 3 lata od daty premiery telewizora.

[2] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung z 2022 i 2023 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl. Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.