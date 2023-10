Samsung i… kropka. Kwantowa kropka

fot. Samsung

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali trzej naukowcy, pracujący w USA Moungi G. Bawendi z Massachusetts Institute of Technology, Louis E. Brus z Columbia University i oraz Alexei I. Ekimov z Nanocrystals Technology za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii. Samsung już od prawie 6 lat korzysta z technologii kropek kwantowych, u podstaw której znalazły się badania nagrodzonych naukowców.

Już w 2017 r. zadebiutowała seria telewizorów QLED tej firmy, a obecnie ta przełomowa technologia jest stosowana w coraz bardziej zaawansowanych modelach z kropką kwantową – najnowszych telewizorach QLED, Neo QLED (2021 r.) oraz OLED (2022 r.).

Prace tegorocznych noblistów w dziedzinie chemii pozwoliły stworzyć m.in. ekrany telewizorów i komputerów, które lepiej oddają kolory i są jaśniejsze. Kropki kwantowe, czyli quantum dots, pełnią funkcję filtra, który pozwala zwiększyć intensywność kolorów przy zachowaniu dużego poziomu jasności. Są one kilkadziesiąt tysięcy razy mniejsze niż średnica ludzkiego włosa. Umieszczone pomiędzy filtrami barw a podświetleniem ekranu lub bezpośrednio na diodach sprawiają, że przechodzące przez nie światło o różnej długości fali generuje niezwykle bogatą, realistyczną paletę barw pełną przejść tonalnych.

Seria telewizorów Samsung QLED swoją premierę miała w 2017 r. Był to znaczący krok w rozwoju technologii kropki kwantowej: poprawiona została jasność i stabilność światła, zakres odwzorowania barw został rozszerzony. Poprzez zastosowanie nowych metalicznych kropek kwantowych, telewizory z tej serii wyznaczyły standardy w zakresie jakości obrazu, kątów widzenia, natężenia koloru, jasności i kontrastu. Jednym z wyróżników, który do dziś stanowi wizytówkę serii Samsung QLED jest 100% Natężenie Kolorów, niezależnie od poziomu jasności obrazu. W praktyce oznacza to, że widzowie mogą liczyć na ponad miliard odcieni barw.

W 2021.r Samsung wprowadził nową generację telewizorów z kropką kwantową. Mowa tutaj o Neo QLED – modelach, w których wprowadzono nowe, zminiaturyzowane źródło światła. Telewizory Neo QLED, zamiast zwykłych diod LED do podświetlenia, używają diod mini LED. Dzięki temu znacznie zwiększono precyzję podświetlenia ekranu, co wpłynęło na jakość szczegółów, doskonalsze sterowanie jasnością oraz jeszcze lepszy kontrast i prawdziwą, głęboką czerń.

Na tym nie koniec. W czerwcu zeszłego roku Samsung poszerzył portfolio swoich telewizorów, wprowadzając do oferty kategorię OLED-ów, w których także wykorzystano kropki kwantowe. Premiera tej zaawansowanej technologii umożliwiła osiągnięcie niespotykanych wcześniej w OLED-ach doskonałych rezultatów w obszarach wysokiej jasności, kontrastu czy pełnego odzwierciedlenia palety barw. Aktualnie oferta tych telewizorów cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem fanów doskonałego obrazu jest jeszcze bogatsza i obejmuje dwie serie: S95C i S90C o przekątnych 55”, 65” i 77”.

