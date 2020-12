Samsung MicroLED trafi do użytkowników domowych

Technologia MicroLED po raz pierwszy zawita do telewizorów przeznaczonych na rynek konsumencki. 110-calowy odbiornik trafił do dystrybucji w Korei Południowej, a na początku 2021 roku firma planuje wdrożyć go do sprzedaży także na innych rynkach. Ten wyceniony na 170 milionów wonów (ok. 570 tys. zł) gigant ma wypromować na rynku nowy system wyświetlania obrazu w urządzeniach konsumenckich.

Tym, co odróżnia sprzęt od dotychczasowych telewizorów konsumenckich Samsunga, jest fakt wykorzystania mikrometrowych diod LED zdolnych do samodzielnej emisji światła. Matryce tego typu nie potrzebują ani pełnoekranowego podświetlenia, ani filtrów barwnych, każda z diod samodzielnie emituje wiązkę światła. Dzięki temu telewizor pozwala uzyskać doskonały kontrast obrazu, precyzyjnie odtwarzając treści o szerokiej przestrzeni kolorystycznej. Według Samsunga nowy sprzęt pokrywa w całości palety barwne DCI oraz Adobe RGB.

Sercem urządzenia jest procesor Micro AI napędzany algorytmami sztucznej inteligencji, który dba o to, aby w pełni wykorzystać potencjał matrycy o rozdzielczości 4K kompatybilnej z technologią HDR. Jest to pierwszy telewizor Samsunga wykonany w technologii MicroLED, który udało się zmieścić w tak kompaktowej formie – aż 99,99% powierzchni z przodu telewizora zajmuje wyświetlacz.

Samsung MicroLED

Przy projektowaniu tego sprzętu zadbano również o to, aby zapewnić odbiorcom jak najwyższy komfort w sferze Audio. MicroLED 110” wyposażono w technologię dźwięku przestrzennego 5.1 Majestic Sound System, który ma za zadanie zapewnić nam kinową jakość odsłuchu.

Sprzęt ten, choć nazywany konsumenckim, ze względu na swoją wygórowaną cenę trafi do wąskiego grona odbiorców domowych. Ale z biegiem lat technologia z pewnością ewoluuje i do sprzedaży trafią mniejsze, bardziej przystępne modele tego odbiornika.