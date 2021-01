Samsung Neo QLED – nowy gracz na rynku telewizorów [CES 2021]

Źródło: Samsung

Starcie topowych technologii telewizyjnych zaostrza się w najlepsze. Samsung podczas targów CES 2021 zapowiedział wdrożenie unowocześnionej matrycy do swoich telewizorów klasy premium. Modele Neo QLED będą korzystały z precyzyjnego systemu podświetlania obrazu Quantum Mini LED. Jego największą zaletą nad rozwiązaniami poprzedniej generacji jest fakt, iż wykorzystano w nim diody o wielkości 1/40 konwencjonalnych LED-ów. Firma zrezygnowała z soczewek rozpraszających światło na rzecz ultracienkich warstw mikrodiod sterowanych za pośrednictwem systemu Quantum Matrix, który pozwala z wyższą precyzją podświetlać pożądane fragmenty obrazu. Efekt? Obraz ma charakteryzować się większym poziomem szczegółowości, czerń ma być głębsza, a biel jaśniejsza, co z kolei przełoży się na wyższą jakość efektu HDR oraz lepszy kontrast.

Najbardziej zaawansowany model z tej linii, Neo QLED 8K, ma zachwycać nie tylko głębią obrazu, ale także niezwykle smukłą konstrukcją, niemal pozbawioną ramek. Dodajmy do tego nowy procesor Neo Quantum wykorzystujący technologię sieci neuronowych do skalowania treści do rozdzielczości 8K, a otrzymamy wysoce wyspecjalizowany sprzęt, który będzie chciał stanąć w szranki z OLED-ową konkurencją w walce o tytuł najlepszego telewizora 2021 roku.

Neo QLED 8K wykorzysta również autorską technologię Samsunga, Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) Pro. Jej zadaniem będzie odtwarzanie dźwięków w taki sposób, aby te rozchodziły się dokładnie z tego miejsca w przestrzeni, które sugeruje wyświetlany obraz. W kalibracji ścieżki audio pomoże zaś funkcja SpaceFit Sound. Po jej aktywacji telewizor wygeneruje dźwięk kontrolny i podda go dogłębnej analizie, aby dopasować charakterystykę brzmienia do układu przestrzennego naszego salonu.

Korporacja nie zapomniała o graczach i w najnowszych telewizorach zaimplementowała sekcję Game Bar. Za pośrednictwem tego paska będziemy mogli błyskawicznie dostosować sprzęt do użytku w świecie gamingu. Znajdziemy tam informację o wartości input laga, skonfigurujemy zestaw słuchawkowy, włączymy FreeSync Premium Pro czy zmienimy proporcje ekranu.

Oprócz tego telewizory zyskały kilka funkcji opracowanych z myślą o pracy zdalnej. PC on TV ułatwi zdalne połączenie się z komputerem stacjonarnym i pozwoli natywnie korzystać z aplikacji MS Office 365. Zaś za sprawą Google Duo nawiążemy wideorozmowę, w której mogą uczestniczyć nawet 32 osoby. Połączenie wideo nawiążemy zarówno za pośrednictwem smartfona, jak i zewnętrznej inteligentnej kamery podpiętej do gniazda USB w telewizorze.

Samsung zapowiedział ponadto, że technologia Micro LED (znana z wyświetlaczy The Wall) trafi w końcu do naszych domów. Dziś sprzęty te dostępne są w rozmiarach przemysłowych (110” oraz 99”), ale jeszcze w tym roku pojawią się mniejsze, bardziej konsumenckie wersje tych urządzeń. Ich główną zaletą będzie wykorzystanie 24 milionów niezależnie rozświetlanych diod LED. Zasada ich działania będzie zbliżona do sposobu funkcjonowania matryc OLED, ale matryce Samsunga będą pozbawione wad paneli organicznych. Telewizory Micro LED w teorii będą charakteryzować się wyższą jasnością oraz żywotnością niż ekrany OLED.