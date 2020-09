Samsung zaprezentował Galaxy Z Fold2 5G, trzecią generację składanych smartfonów

Źródło: Samsung

Samsung od lat zapowiadał wprowadzenie na rynek składanych telefonów i w 2019 roku zrealizował swoją obietnicę wypuszczając Galaxy Z Folda. Sprzęt ten nie był doskonały i cierpiał na problemy, dręczące wszystkie technologie wieku dziecięcego. Pierwsze modele recenzyjne miały niefortunnie założoną folię ochronną, której zdjęcie skutkowało uszkodzeniem wyświetlacza. Telefon powrócił na deski kreślarskie i po kilku miesiącach wrócił na rynek w swojej ostatecznej wersji. Później w sprzedaży pojawił się Galaxy Z Flip, składany telefon przypominający telefony z klapką, które święciły triumfy w pierwszej dekadzie XXI wieku.

W końcu przyszedł czas na odświeżenie oryginalnego Galaxy Z Folda i wszystko wskazuje na to, że jego następca jest pozbawiony niedoskonałości swojego pierwowzoru.

Liczne przecieki, które w ostatnich tygodniach mogliśmy śledzić w sieci, okazały się prawdziwe. Projektanci zrezygnowali z gigantycznego wcięcia w głównym 7,6-calowym ekranie i znacząco odchudzili układ optyczny po wewnętrznej stronie urządzenia. Z kolei mniejszy 6,2-calowy wyświetlacz rozciągnięto na całą szerokość i wysokość obudowy, dzięki czemu korzystanie z niego będzie wygodniejsze i przyjemniejsze niż w pierwszym Galaxy Z Foldzie. A przy okazji ułatwi płynne przerzucanie aplikacji między wyświetlaczami. Ekran możemy także odgiąć pod dowolnym kątem, aby ustawić telefon w takiej pozycji, która będzie najwygodniejsza do pracy wielozadaniowej bądź oglądania filmów. Tym samym nowy Galaxy Z Fold2 5G upodabnia się po części do laptopów z zawiasem 360 stopni, które również oferują kilka trybów pracy.

Sporo uwagi poświęcono aplikacji aparatu. Umożliwiono m.in. wyświetlenie na jednej części wyświetlacza aktualnego ujęcia, na drugiej zaś – wszystkich kontrolek oraz galerii uprzednio wykonanych fotografii. Użytkownik może także sklonować podgląd, aby ten wyświetlał się na ekranie głównym i przednim. Dzięki temu zarówno fotograf jak i osoby fotografowane będą widziały, co znajduje się w kadrze.

Największą zaletą Galaxy Z Folda2 5G ma być jego wielozadaniowość, a zadbają o to funkcje pozwalające wyświetlać kilka aplikacji jednocześnie na tym samym ekranie. System przystosowano także do błyskawicznego kopiowana treści, dlatego wystarczy przeciągnąć tekst bądź zdjęcia z jednej aplikacji do drugiej, aby powielić pożądane elementy. Oprogramowanie umożliwi również dynamiczne przełączanie się pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym ekranem. Otworzenie bądź zamknięcie Galaxy Z Folda2 5G błyskawicznie przeskaluje takie aplikacje jak Gmail, YouTube czy Spotify, aby pokazywały menu dopasowane do aktualnie wykorzystywanego wyświetlacza.

Oto jak prezentuje się specyfikacja tego telefonu:

Ekran zewnętrzny 6,2" Super AMOLED, 2260 x 816

6,2" Super AMOLED, 2260 x 816 Ekran wewnętrzny 7,6" Dynamic AMOLED 2208 x 1768

7,6" Dynamic AMOLED 2208 x 1768 Aparat główny 12 MP szerokokątny f/1.8 / 12 MP teleobiektyw f/2.4 / 12 MP ultraszerokokątny f/2./

12 MP szerokokątny f/1.8 / 12 MP teleobiektyw f/2.4 / 12 MP ultraszerokokątny f/2./ Aparat wewnętrzny 10 MP f/2.2

10 MP f/2.2 Aparat przedni 10 MP f/2.2

10 MP f/2.2 Procesor Qualcomm Snapdragon 865+

Qualcomm Snapdragon 865+ RAM 12 GB

12 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB

256 GB Bateria 4500 mAh

4500 mAh Wymiary po złożeniu 68,0 x 159,2 x 16,8 mm

68,0 x 159,2 x 16,8 mm Wymiary po rozłożeniu 128,2 x 159,2 x 6,9 mm

128,2 x 159,2 x 6,9 mm Waga 282 g

Samsung Galaxy Z Fold2 5G zadebiutuje na rynku 18 września, a już teraz można kupić go w przedsprzedaży na stronie producenta w cenie 8799 zł w kolorze czarnym oraz miedzianym.