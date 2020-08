Samsung może porzucić serię Note na rzecz składanych smartfonów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Południowokoreański magazyn The Elec przybliżył plany mobilnego oddziału Samsunga na najbliższy rok. Jak się okazuje, firma może szykować poważne przetasowanie w swoim portfolio produktowym. Choć z branży płyną już sygnały o pracach nad Samsungiem Galaxy S21 oraz Galaxy Z Fold 3, przyszłość serii Note stoi pod znakiem zapytania.

Kiedy pierwszy Galaxy Note debiutował na rynku, był zauważalnie większy od Galaxy S2 z tego samego roku. Największy wariant ówczesnego przedstawiciela linii Galaxy S wyposażono w 4,52-calowy ekran, zaś Note kusił 5,3-calowym wyświetlaczem oraz zintegrowanym rysikiem. W tym roku te różnice uległy znacznemu zatarciu. Zarówno Galaxy S20 Ultra, jak i Galaxy Note 20 Ultra (największe modele z obu serii) dysponują 6,9-calowymi wyświetlaczami. Realna różnica w powierzchni jest marginalna i wynosi 2,7 cm2 na korzyść Note’a, za to Galaxy S20 Ultra może pochwalić się wyższą rozdzielczością.

Sytuacja skomplikuje się na początku 2021 roku, kiedy do sprzedaży wejdą smartfony z linii Galaxy S21. Według The Elec na rynku pojawią się bowiem trzy modele, a największy z nich będzie wyposażony w zintegrowany rysik. Tym samym istnienie serii Note straci na znaczeniu. Wszystko, co oferowała wyjątkowego, trafi do najdroższego Galaxy S21.

Ostateczna decyzja o rezygnacji z produkcji Note’ów prawdopodobnie jeszcze nie zapadła, gdyż sprzedaż składanych smartfonów z linii Galaxy Z Fold, które miałyby zastąpić te urządzenia w kalendarzu premierowym, nadal nie osiągnęła wysokiego pułapu. Ale jeśli Galaxy Z Fold 2, który zadebiutuje w najbliższych tygodniach, okaże się sprzedażowym sukcesem, los Note’ów może zostać przesądzony.

A co to oznacza dla nas, klientów? Prawdopodobnie bardziej dynamiczny rozwój podstawowego segmentu smartfonowego Samsunga. Firma będzie mogła skupić się na rozwoju jednej głównej linii produktowej debiutującej na początku roku i to o nią będzie dbała w największym stopniu. Galaxy Z Fold na dobre zajmie miejsce Note’a w kalendarzu jesiennych premier i stanie się eksperymentalną linią, na której korporacja będzie mogła testować nowe, nietuzinkowe technologie.