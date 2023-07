San Diego Comic-Con 2023 - Diuna 2, Koło czasu i inne filmy oraz seriale wycofują się z imprezy

fot. Warner Bros.

San Diego Comic-Con 2023 to największa impreza popkulturowa roku. Co roku promowane są tam największe filmy i seriale. W 2023 roku jednak tak nie będzie. Z uwagi na wybuch strajku aktorów, którzy dołączają do strajku scenarzystów, masa filmów i seriali wycofuje się w konwentu. Podjęto decyzje o anulowaniu paneli i braku promocji. Producenci są do tego zmuszeni, bo strajkujący aktorzy i scenarzyści nie mogą uczestniczyć w działaniach promocyjnych z uwagi na zasady Gildii Aktorów oraz Scenarzystów.

San Diego Comic-Con 2023 - lista usuniętych tytułów

Kogo nie zobaczymy? Wszystkie tytuł miały już ustalone dokładne godziny paneli. Według aktualnych informacji następujące rzeczy zostały wycofane z imprezy:

Wcześniej z udziału w imprezie z uwagi na strajki wycofali się: Lucasfilm, Marvel Studios, HBO, Netflix, Sony Pictures, Universal Pictures i Warner Bros.

Na ten moment jeszcze trochę paneli filmowych i serialowych jest, ale wszystko wskazuje na to, że na dniach one również mogą zostać skasowane.

Wyjątkiem może być Czerwona Sonja, bo zapowiedziano premierę zwiastuna na 21 lipca.