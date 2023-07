Aktorzy i ich dziwaczne sobowtóry. Fenomen internetowy idzie w absurd i czasem bawi do łez

Reddit/r/WalmartCelebrities/Bored Panda

Aktorzy i ich sobowtóry - ten temat przerabialiśmy na naszej stronie kilkukrotnie, prezentując Wam w ostatnich latach gwiazdy Hollywood i celebrytów wraz z towarzyszącymi im "klonami". Składa się jednak tak, że jakiś czas temu w sieci zrodził się nowy fenomen, w ramach którego internauci poszukują najdziwniejszych tudzież najabsurdalniejszych "drugich wcieleń" aktorów i innych znanych postaci życia publicznego. Zjawisko to przybrało na sile do tego stopnia, że trudno byłoby go nie odnotować, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego kuriozalność i kreatywność twórców nietypowych porównań.

Fenomen rozlał się na całą sieć, przychodząc z podstrony Walmart Celebrities serwisu Reddit. Jego użytkownicy prześcigają się w znajdowaniu zdjęć, które miałyby przedstawiać sobowtóry tytanów kina i celebrytów. Zasada jest właściwie jedna: im absurdalniej, tym lepiej. I tak klon Marka Zuckerberga został odnaleziony w jednej z religijnych figur, znany z roli profesora Snape'a, zmarły już Alan Rickman pracuje na lotnisku, natomiast twarzy Richarda Gere'a doszukano się w obliczu... psa. A to dopiero początek zabawy.

Dajcie nam w komentarzach znać, który z sobowtórów skradł Wasze serca. Jest w czym wybierać...

Aktorzy i ich dziwaczne sobowtóry. Nowy, absurdalny fenomen internetowy

Daniel Radcliffe (podpis nad zdjęciem: Harry Piotr And The Prisoner Of Azerbaijan)

To będzie też chyba dobry moment na to, aby przypomnieć Wam najdziwniejszych dublerów gwiazd Hollywood:

Aktorzy i ich najdziwniejsi dublerzy

Keanu Reeves - John Wick 3