Sandman - Boyd Holbrook opowiada o kulisach castingu. Ile sezonów potrwa serial?

fot. Twentieth Century Fox / Marvel Entertainment

Pod koniec stycznia 2021 roku Netflix podał nazwiska aktorów, którzy wcielą się w poszczególne postacie oczekiwanego serialu Sandman opartego na komiksie Neila Gaimana. W tytułowego bohatera wcieli się Tom Sturridge, a jako Lucyfer wystąpi Gwendoline Christie (Gra o tron). W pozostałych rolach pojawią się Vivienne Acheampong jako Lucienne, Charles Dance w roli Rodericka Burgessa, Sanjeev Bhaskar jako Kain oraz Asim Chaudhry jako Abel.

Z kolei Boyd Holbrook zagra Koryntczyka, czyli morderczy koszmar, który uciekł z królestwa Morfeusza (inne imię Sandmana). Aktor w rozmowie z Collider wyraził radość, że wcieli się w tego bohatera, co określił najfajniejszą rzeczą, jaka mu się przytrafiła od dłuższego czasu. Ponadto przybliżył żmudny proces castingu do tej roli.

To był długi proces... Przeczytałem scenariusz i byli naprawdę bezkompromisowi w stosunku do wszystkich przesłuchań. Więc zagrałem - to musiało być chyba rok temu - a potem nikt się do mnie nie odzywał, aż do września lub coś w tym rodzaju. W każdym razie to był długi proces, rozpoczęły się rozmowy i chcieli mnie ponownie nagrać, a następnie żebym spotkał się z Neilem. Podczas rozmowy byłem bardzo zainteresowany rolą i tym, jak serial zostanie zrobiony.

Boyd Holbrook nic więcej nie zdradził, ale z jego wypowiedzi może wynikać to, że Sandman nie skończy się tylko na jednym sezonie.

Uważam, że wszyscy chcą, aby serial był kontynuowany. Myślę, że to standardowy kontrakt, który trwa jakieś siedem, pięć lat. Rozmawialiśmy o tym wszystkim. Nie wiem, czy wszystko się uda. Myślę, że może się to udać w różnych przedziałach czasowych, więc pewnie chcecie mieć jakieś większe pojęcie, jak długo to potrwa. Jednak nie chcę zdradzać szczegółów.

Allan Heinberg jest showrunnerem produkcji. Neil Gaiman będzie producentem wykonawczym i współtwórcą serialu. Sandman będzie kręcony w Londynie. Nie podano jeszcze daty premiery.