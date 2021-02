Sandman - dlaczego Tom Ellis nie zagra Lucyfera w serialu? Neil Gaiman tłumaczy

Netflix

W czwartek, 28 stycznia, Netflix oficjalnie ogłosił obsadę długo wyczekiwanego serialu Sandman, opartego na kultowej serii komiksowej. Z tej informacji dowiedzieliśmy się między innymi, że to Gwendoline Christie (Gra o tron) wcieli się w postać Lucyfera. Jednak wiele osób zaczęło zastanawiać się czemu nie zagra go Tom Ellis, który wciela się w postać w serialu Lucyfer. Neil Gaiman, współtwórca komiksowego oryginału został o to zapytany przez jednego z fanów. W odpowiedzi stwierdził, że kosmogonia i teologia Lucyfera są dalekie od wersji Sandmana. Serial Ellisa jest inspirowany Sandmanem, jednak według Gaimana nie można tak zmodernizować postaci Lucyfera, aby pasowała do komiksowego pierwowzoru. Dlatego postawiono na bliższą Sandmanowi wersję.

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Gaiman odniósł się również do niedawnego raportu, że do obsady dołączył Taron Egerton, gwiazda Kingsman, wyjaśniając, że źródło po prostu pomieszało program Netflix z niedawną adaptacją audio od Audible, w której aktor zdubbingował Johna Constantine'a.