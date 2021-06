Sandman - Eleanor Fanyinka dołącza do obsady w niewielkiej, ale ważnej roli

fot. Marvel

Trwają obecnie zdjęcia do serialu The Sandman, który będzie oparty na serii komiksów stworzonej przez Neila Gaimana, który jest również producentem projektu. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo.

Ostatnio głośno było o nowych nazwiskach w obsadzie, a teraz mamy dodatkową informację o dołączeniu do obsady aktorki Eleanor Fanyinka (Holby City). Odegra niewielką rolę w produkcji, ale za to istotną. Wcieli się w Rachel, byłą dziewczynę Constantine'a. Pojawia się w komiksie na krótko, ale istnieje szansa na jej większy udział w serialu.

W tytułowego bohatera wcieli się Tom Sturridge, a jako Lucyfer wystąpi Gwendoline Christie. W pozostałych rolach pojawią się Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain) oraz Asim Chaudhry (Abel). Z ostatnio dodanych nazwisk mamy: Kirby Howell-Baptiste (Śmierć, rozsądna siostra Snu), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine, egzorcystka do wynajęcia i prapraprababcia Johna Constantine'a), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps, kobieta o tysiącu tożsamości), David Thewlis (niebezpieczny i szalony John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker, młoda kobieta szukająca zaginionego brata), Stephen Fry (Gilbert, opiekun Rose), Razane Jammal (Lyta Hall, najlepsza przyjaciółka Rose i towarzyszka podróży, młoda wdowa), Sandra James Young (Unity Kinkaid) oraz Patton Oswalt (Matthew, emisariusz Snu, kruk).

Za produkcję serialu Sandman odpowiada Warner Bros. Television. Showrunnerem oraz producentem wykonawczym serii Sandman jest Allan Heinberg. David S. Goyer także jest producentem wykonawczym. Scenariusz napisali Goyer, Heinberg oraz Neil Gaiman.