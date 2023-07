Sandman - 2. sezon będzie krótszy? Nowe zdjęcia zza kulis

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwszy sezon serialu Sandman, który składał się z jedenastu odcinków, cieszył się na tyle dużą popularnością wśród widzów, że Netflixa zamówił kolejną serię. Jednak według serwisu Redanian Intelligence będzie on krótszy od poprzedniego. Nowy sezon ma liczyć 8 epizodów.

Ponadto według serwisu streamer podzielił prace na planie nad nowym sezonem na dwie części. Pierwsza z nich rozpoczęła się w czerwcu i potrwa do października 2023 roku. Następnie aktorzy i ekipa filmowa powrócą na plan w styczniu 2024 roku i pozostaną na nim do kwietnia. To może sugerować, że platforma będzie chciała udostępnić nowe odcinki w dwóch częściach. To coraz częstsza praktyka Netflixa w ostatnim czasie, bo tak samo postąpiono w przypadku Stranger Things, Wiedźmina czy Ozark.

Ponadto w sieci pojawiło się więcej zdjęć zza kulis kręcenia 2. sezonu Sandmana. Możemy na nich zobaczyć Toma Sturridge'a (Morfeusz) oraz Kirby Howell-Baptiste (Śmierć). Ponadto możemy też dostrzec nowych członków obsady - aktorkę Indyę Moore oraz aktora ubranego na biało, którego nazwiska nie znamy. Najprawdopodobniej wciela się w Orfeusza. Reżyserem tej sceny jest Jamie Childs, który nakręcił kilka odcinków Sandmana - w tym "24/7". Prace nad produkcją odbywają się w Wielkiej Brytanii.

Sandman - premiera 2. sezonu nie została ustalona.