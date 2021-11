Sandra Bullock odrzuciła rolę superbohaterki. Nie jest to Wonder Woman

fot. materiały prasowe

Sandra Bullock w swojej wieloletniej karierze występowała we wielu gatunkach filmowych. I choć można ją było zobaczyć w projektach sci-fi, takich jak Demolition Man czy Bird Box, to jeszcze nigdy nie założyła na siebie superbohaterskiego kostiumu. Podobno aktorka została kiedyś poproszona o zagranie Diany, gdy pojawiły się pierwsze próby stworzenia filmu o Wonder Woman. Okazuje się jednak, że dostała jeszcze jedną propozycję. I choć nie zdradziła, o jaką produkcję chodzi, zostawiła fanom kilka wskazówek podczas występu w Jimmy Kimmel Live.

Zwrócono się do mnie z rolą, która nie była powiązana z Marvelem. Mój syn kazał mi jej nie przyjąć.

Sandra Bullock później dodała, że nie chodziło też o uniwersum DC. Na początku stwierdziła, że Louis miał wtedy 6 lat, co oznaczałoby, że sytuacja rozgrywała się w 2016 roku. Wycofała się jednak z tego twierdząc, że nie jest pewna, czy nie był trochę młodszy bądź starszy. Jest jednak pewna, że internauci domyślą się, o jaką rolę chodziło.

W tym samym wywiadzie Sandra Bullock zdementowała plotki, według których miała wystąpić w filmie Spider Man: No Way Home jako Madame Web. Stwierdziła jednak, że gdyby jej to zaproponowano, prawdopodobnie przekonałaby syna do wszystkich obowiązków domowych, bo jest ogromnym fanem Pajączka.