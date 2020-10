The Lost City of D - Sandra Bullock wyruszy na przygodę z Ryanem Reynoldsem?

mateirały prasowe

Portal The Wrap donosi, że Sandra Bullock zagra główną rolę w filmie zatytułowanym The Lost City of D. Aktorka wcieli się w autorkę książek, która odkrywa, że rzekomo fikcyjne miasto, o którym tyle pisała rzeczywiście istnieje. Wyrusza w podróż, aby je odnaleźć w towarzystwie aktora, który wcielił się w postać z jej książki. Film zapowiadany jest jako kino przygodowe z elementami romantycznymi.

Choć na razie nie wiadomo oficjalnie, kto jeszcze pojawi się w obsadzie, The Wrap donosi, że być może będzie to Ryan Reynolds. Byłoby to zatem kolejne spotkanie tego duetu od czasu filmu Narzeczony mimo woli z 2009 roku. Reżyserami projektu mają być z kolei Adam i Aaron Nee odpowiedzialni za Band of Robbers. Za scenariusz odpowiada z kolei Seth Gordon (Piksele).