Saoirse Ronan chciała zagrać Lunę w filmach o Harrym Potterze. Dlaczego nie dostała roli?

fot. materiały prasowe

Saoirse Ronan niedawno pojawiła się w programie Jimmy'ego Kimmela, aby promować swój najnowszy film pt. The Outrun. Podczas rozmowy zaczęła żartować, że często zdarza jej się gubić i tracić różne rzeczy, jak szansę na zdobycie Oscara (była już cztery razy nominowana do tej nagrody) czy poszczególne role. Jeden casting zapadł jej w pamięć.

Są rzeczy, które odrzucasz, a potem ma to premierę i myślisz: "O Boże, to był mój błąd". Ale myślę, że ta, która została ze mną przez lata... nie powiedziałam nie, po prostu nie dostałam roli. Przegrałam, znowu. To dla mnie powtarzający się motyw.

Następnie wyjaśniła, że chodzi o rolę Luny Lovegood w filmach o Harrym Potterze.

Kilka lat temu próbowałam zagrać Lunę Lovegood w Harrym Potterze, ponieważ była to postać irlandzka, więc ściągnęli wszystkich Irlandczyków — około połowy Irlandii, żeby przyszli na przesłuchania — i wiedziałam, że mi się nie uda, bo byłam za młoda, ale mogłam przeczytać scenę, która miała być w Harrym Potterze i to było najfajniejsze, co mogłam zrobić.

Ostatecznie rola trafiła do Evanny Lynch, która miała 16 lat, gdy premierę miał Harry Potter i Zakon Feniksa w 2007 roku, gdzie ta postać zadebiutowała. Ronan miała wtedy 13 lat. Ale dzięki temu aktorka miała okazję zagrać w filmie Pokuta, za który zdobyła nominację do Oscara za drugoplanową rolę.

Podczas rozmowy aktorka wspomniała również, że nie wystąpiła w Barbie w roli dziwnej Barbie u boku Kate McKinnon, ponieważ miała wtedy zaplanowane zdjęcia właśnie do The Outrun. Ta produkcja jest oparta na wspomnienia zawartych w książce Amy Liptrot, która opowiada o drodze do trzeźwości, gdy kobieta przeprowadza się z Londynu do odległego szkockiego klasztoru na Orkadach.

fot. Roy Imer // Brock Media // Arcade Pictures // BBC Film // The Outrun