Aktorka dementuje plotki związane z kontynuacją Buffy: Postrach wampirów. Dlaczego wróciła do roli?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Trwają prace nad kontynuacją serialu Buffy: Postrach wampirów, w którym do tytułowej roli powróci Sarah Michelle Gellar. W marcu pojawiły się plotki o fabule. Według scoopera Buffy tym razem ma być mentorką i nauczycielką nastoletniej Novy, którą będzie szkolić na kolejną pogromczynię wampirów i wokół tego ma kręcić się historia serialu. Ujawniono również wtedy opisy nowych głównych bohaterów. Według Gellar są to fałszywe doniesienia mediów.

Chloé Zhao przyczyniła się do powrotu Sarah Michelle Gellar

W rozmowie z Elite Daily Sarah Michelle Gellar, odtwórczyni Buffy, stwierdziła, że marcowe informacje o postaciach nie są prawdziwe.

To wszystko fałszywe postacie. To, co zostało wyjawione, jest fałszywe.

Natomiast aktorka nie potwierdziła żadnych szczegółów dotyczących rebootu. Jednak wyjaśniła, że to zdobywczyni Oscara, Chloé Zhao, która pracuje nad produkcją, przekonała ją do powrotu do serialu po latach.

Wszystkie prezentacje, które widziałam, kończyły się reakcją: "Po prostu zróbmy Buffy jeszcze raz". Dlaczego? Pasja, z jaką [Zhao] do mnie przyszła, i to, co chciała zrobić z serialem i postacią, i dlaczego Buffy jest teraz potrzebna — to był pierwszy raz, kiedy pomyślałam: "OK, mamy ten powód".

Podobnie jak w przypadku oryginalnego serialu, który był emitowany przez siedem sezonów w latach 1997 - 2003, Gellar powiedziała, że ​​reboot będzie nadal promował postacie LGBTQ i innych outsiderów.

Cały sens tej antybohaterki polega na tym, aby być bohaterem dla ludzi, którzy nie pasują do schematu, dla ludzi, którzy nie są tacy jak wszyscy inni. To właśnie dla nich chcę opowiadać historie: dla osób, które naprawdę oglądają te historie, aby poczuć więź.

Reboot jest w przygotowaniu od trzech i pół, dlatego Gellar zapewniła, że nie zrobią niczego, jeśli nie będzie to w 100% dobre i nie będzie stuprocentowego powodu dla nakręcenia nowej historii.