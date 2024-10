Saruman w animowanym filmie Władca Pierścieni. Głos Christophera Lee powróci

fot. materiały prasowe

Philippa Boyens, współtwórczyni serii Władca Pierścieni i Hobbit, w rozmowie z The One Ring podczas New York Comic Con potwierdziła, że w filmie Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów pojawi się Saruman. Nie ujawniła, jak duża będzie to rola, ale spekuluje się, że będzie to jedynie cameo. Zaskoczeniem jest jednak fakt, że jego głosem ponownie będzie Christopher Lee, mimo że aktor zmarł w 2015 roku.

Władca Pierścieni – powrót Sarumana

Producentka uspokoiła fanów, zapewniając, że jego głos nie będzie generowany przez sztuczną inteligencję. Z uwagi na to, że dysponują dużą ilością nagrań z pracy nad obiema trylogiami, wykorzystano je do stworzenia odpowiednich dialogów w animacji. Z jej wypowiedzi można również wywnioskować, że będzie to niewielki występ. Boyens dodała, że rodzina Christophera Lee wyraziła zgodę, ponieważ uznali, że aktor sam by tego chciał.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Według wielu osób jest sporo aktorów, którzy mogliby naśladować głos Christophera Lee i wcielić się w Sarumana. Philippa Boyens jest tego świadoma, ale uważa, że nikt nie brzmiałby tak dobrze, jak Lee.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - premiera w grudniu 2024 roku.