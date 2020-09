Saturnin: ukazała się nowa powieść Jakuba Małeckiego

SQN

Dzisiaj ukazała się nowa powieść Jakuba Małeckiego, jednego z bardziej cenionych polskich autorów ostatnich lat, m.in. nominowanego do Nagrody Literackiej NIKE.

Saturnin to, podobnie jak kilka jego wcześniejszych powieści, rozciągnięta na kilka pokoleń historia, w której splatają się losy, a z pozoru błahe sprawy nabierają znaczenia.

Jakub Małecki zaczynał swoją karierę pisarską od fantastyki i horroru, ale już od dłuższego czasu tworzy powieści zaliczane do głównego nurtu i prozy obyczajowej, choć nadal wykorzystuje elementy fantastyki w swojej twórczości. Nie inaczej jest i w Saturninie.

Poniżej możecie zobaczyć okładkę, a także przeczytać opis Saturnina:

Źródło: SQN

Jestem błyszczącym, jasnym wężem i sunę przez poszycie.

Głęboko we mnie tkwi gorące miejsce, które pulsuje w rytm lasu. Kiedyś miałem twarz i imię.

Przez błąd na bilecie kilkuletnie Satek wierzy, że autobus, którym jeździ do szkoły w Radziejowie, zahacza o tajemniczą krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przebywa jego milczący, skryty dziadek.

Dwadzieścia lat później Saturnin mieszka w Warszawie, pracuje jako sprzedawca i trzyma się z dala od tajemniczych krain. Pewnego dnia dziadek znika i Saturnin musi wrócić w rodzinne strony. Wspólnie z matką rusza jego śladem i coraz głębiej zapuszcza się w przeszłość. To, co odkryje, zburzy jego świat.

Saturnin to intymna, choć skomponowana na wiele głosów opowieść, w której marzenia potrafią łamać kości, muzyka jest silniejsza niż wojna, a mama daje w nagrodę półtora kilograma słońca. Zmarli otrzymują tu głos, a prawdziwe postaci z życia autora doświadczają rzeczy, których nie dane im było zakosztować poza tą książką.