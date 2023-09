Absolutnie przerażająca Scarlet Witch i słynny strój Reeda Richardsa - Doktor Strange 2 mógł wyglądać inaczej

Marvel

Choć od premiery filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu upłynęło już sporo czasu, do sieci raz po raz trafiają ostatecznie niewykorzystane w produkcji materiały. Teraz mamy okazję przyjrzeć się grafikom koncepcyjnym przedstawiającym Scarlet Witch i Reeda Richardsa - obie postacie wyglądają na nich całkowicie inaczej niż na ekranie.

I tak Wanda Maximoff mogła nosić w filmie przerażającą koronę, która powstała z jej własnej skóry; niektórzy komentatorzy w sieci wychodzą z założenia, że taki wygląd antagonistki byłby zbyt straszny jak na przyznaną dziełu kategorię wiekową. Z kolei portretowany przez Johna Krasinskiego Mr. Fantastic miał początkowo pojawić się we współczesnej wariacji na temat znanego z komiksów, ikonicznego kostiumu lidera Fantastycznej Czwórki. Zobaczcie sami:

Doktor Strange w multiwersum obłędu - grafiki koncepcyjne

Powyższe grafiki pochodzą z książki Doctor Strange in the Multiverse of Madness – The Art of the Movie, która wczoraj miała swoją premierę na amerykańskim rynku.

Największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU

Koncepcja multiwersum może być zbyt ambitna jak na Kinowe Uniwersum Marvela – twórcy uciekają się do przeróżnych, choćby graficznych (vide serial Loki) sztuczek, które mają wytłumaczyć odbiorcom zasady istnienia wieloświata, lecz w sieci wciąż możemy napotkać na niekończące się dyskusje o takich aspektach jak warianty czy alternatywne linie czasowe (ilu z widzów ma świadomość, że Sinister Strange i Strange Supreme to dwie różne osoby?).