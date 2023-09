Kapitan Ameryka winnym pstryknięcia Thanosa? Słowa reżyserki Marvels wywołały lawinę komentarzy

Marvel

Reżyserka filmu Marvels, Nia DaCosta, udzieliła serwisowi Inverse wywiadu, który wśród fanów MCU wywołał prawdziwą burzę. Wszystko przez to, że twórczyni poruszyła w rozmowie kluczowy wątek z filmu Avengers: Wojna bez granic, pół żartem, pół serio sugerując, iż to Kapitan Ameryka jest winny katastrofalnego w skutkach pstryknięcia Thanosa. Jej słowa wielu internautów potraktowało śmiertelnie poważnie; poszło przede wszystkim o ten fragment:

Czasami, odrobinę z przymrużeniem oka, lubię powiedzieć o Kapitanie Ameryce, że pstryknięcie Thanosa było jego winą, ponieważ starał się on dać z siebie wszystko, próbując postąpić właściwie. Istnieje świat, w którym Cap jest złoczyńcą - koniec końców powinien poświęcić Visiona. Ważniejsze dla niego stało się życie obdarzonego świadomością, ale wciąż robota niż właściwie cały wszechświat. Przyjmując odpowiednią perspektywę, w jego postępowaniu znajdziemy więcej z antybohatera niż bohatera.

Przypomnijmy, że w Wojnie bez granic Avengers stanęli przed wielkim dylematem związanym z postacią Visiona. Integralnie wbudowany w jego powłokę cielesną Kamień Umysłu był potrzebny Thanosowi w trakcie zbierania wszystkich Kamieni Nieskończoności. Shuri i Bruce Banner próbowali w Wakandzie oddzielić artefakt od reszty ciała syntezoida, jednak armia Szalonego Tytana przybyła do afrykańskiego państwa szybciej, niż ktokolwiek zakładał.

Gdyby prowadzeni przez Kapitana Amerykę herosi od początku zdecydowali się na drugą opcję - zniszczenie przez Scarlet Witch Kamienia Umysłu, skutkujące śmiercią Visiona - do Snapu najprawdopodobniej by nie doszło i nie zmieniłby tego nawet posiadany przez Thanosa Kamień Czasu, który według oficjalnego przewodnika MCU może wchodzić w interakcje z innymi Kamieniami Nieskończoności, z cofaniem czasu na czele, wyłącznie bezpośrednio (Thanos musiałby zarówno widzieć zniszczenie artefaktu, jak i próbować odwrócić to wydarzenie tuż po jego powstaniu).

Pal licho, że słowa DaCosty zrodziły lawinę komentarzy na Twitterze i w serwisie Reddit. Swoje opracowania w całej sprawie zaczęły przedstawiać także amerykańskie portale popkulturowe. I tak serwis Comic Book Resources zgadza się z opinią reżyserki; dziennikarze witryny podkreślają, że choć opór Wandy Maximoff przed uśmiercaniem Visiona był całkowicie zrozumiały, będący pod nieobecność Iron Mana liderem i jednocześnie strategiem Avengers Steve Rogers "powinien był przedłożyć logikę nad emocje". CBR wylicza katastrofalne skutki Snapu, od zniknięcia połowy istnień we wszechświecie po potężne problemy gospodarcze i tragedie w życiu samych bohaterów - wszystkich ich można było uniknąć, gdyby Kapitan Ameryka zadecydował o uśmierceniu będącego bądź co bądź sztuczną inteligencją Visiona.

