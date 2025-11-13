placeholder
Scarlet Witch wróci w najbardziej wyczekiwanym filmie MCU? Elizabeth Olsen odpowiada

Elizabeth Olsen chciałaby wrócić do roli Scalret Witch. Twierdzi jednak, że nie stanie się to na pewno w Avengers: Doomsday. Czeka jednak na telefon Marvela.
Paulina Guz
Tagi:  scarlet witch 
avengers: doomsday elizabeth olsen
Scarlet Witch Marvel
Elizabeth Olsen w rozmowie z The Playlist potwierdziła, że nie pojawi się w Avengers: Doomsday. Potwierdziła również, że nie ma pojęcia, kiedy, jak i gdzie Wanda Maximoff znów pojawi się na ekranie. Jest jednak dumna z tego, co zrobili z postacią do tej pory. 

Scarlet Witch nie wróci w Avengers: Doomsday

Jestem naprawdę dumna z tego, co udało nam się stworzyć. Naprawdę dumna – powiedziała Elizabeth Olsen, komentując ekranową podróż Wandy Maximoff przez żałobę, potęgę i stratę. – Ale szczerze, nie mam odpowiedzi na twoje pytanie. 

Dziennikarz powiedział, że fani bez problemu mogą wyobrazić sobie, jak nagle pojawia się w Avengers: Doomsday. Aktorka stwierdziła, że ona nie, ale jednocześnie sama ma nadzieję, że Scarlet Witch w końcu powróci na ekran. Już wcześniej zdradziła, że chętnie wróciłaby do roli Wandy. 

Szczerze, czekam na to. Chcę zobaczyć jej powrót, ponieważ uważam, że to, co z nią zrobili, jest świetne. Podoba mi się podróż, którą odbyła. Myślę, że zawsze fajnie jest wrócić do tej roli, ale nie wiem, jak i kiedy miałoby to się odbyć

Oczywiście, nie jest tajemnicą, że osoby zaangażowane w Kinowe Uniwersum Marvela muszą utrzymywać wiele rzeczy w tajemnicy. Andrew Garfield chociażby nie mógł długo potwierdzić, że pojawi się w Spider-Manie u boku Toma Hollanda. Możliwe więc, że udział Elizabeth Olsen w Avengers: Doomsday jest na razie sekretem. Sama aktorka twierdzi jednak, że nie nie zagra w filmie i wraz z fanami czeka na potencjalny powrót Scarlet Witch. 

Scarlet Witch - ciekawostki

Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy.

Scarlet Witch – ciekawostki
For. Marvel Comics
Źródło: theplaylist

