Scarlet Witch wróci w najbardziej wyczekiwanym filmie MCU? Elizabeth Olsen odpowiada
Elizabeth Olsen chciałaby wrócić do roli Scalret Witch. Twierdzi jednak, że nie stanie się to na pewno w Avengers: Doomsday. Czeka jednak na telefon Marvela.
Elizabeth Olsen w rozmowie z The Playlist potwierdziła, że nie pojawi się w Avengers: Doomsday. Potwierdziła również, że nie ma pojęcia, kiedy, jak i gdzie Wanda Maximoff znów pojawi się na ekranie. Jest jednak dumna z tego, co zrobili z postacią do tej pory.
Scarlet Witch nie wróci w Avengers: Doomsday
Dziennikarz powiedział, że fani bez problemu mogą wyobrazić sobie, jak nagle pojawia się w Avengers: Doomsday. Aktorka stwierdziła, że ona nie, ale jednocześnie sama ma nadzieję, że Scarlet Witch w końcu powróci na ekran. Już wcześniej zdradziła, że chętnie wróciłaby do roli Wandy.
Oczywiście, nie jest tajemnicą, że osoby zaangażowane w Kinowe Uniwersum Marvela muszą utrzymywać wiele rzeczy w tajemnicy. Andrew Garfield chociażby nie mógł długo potwierdzić, że pojawi się w Spider-Manie u boku Toma Hollanda. Możliwe więc, że udział Elizabeth Olsen w Avengers: Doomsday jest na razie sekretem. Sama aktorka twierdzi jednak, że nie nie zagra w filmie i wraz z fanami czeka na potencjalny powrót Scarlet Witch.
Scarlet Witch - ciekawostki
Źródło: theplaylist
