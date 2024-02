Scarlett Johansson pracuje nad swoim reżyserskim debiutem. Oto obsada Eleanor the Great

fot. materiały prasowe

Trwają prace nad reżyserskim debiutem Scarlett Johansson - Eleanor the Great. To także pierwsza okazja do współpracy TriStar Pictures ze studiem Sony. Wiadomo już, kogo zobaczymy w filmie, a także podano wstępne szczegóły fabularne.

Eleanor the Great - co wiadomo o filmie?

Tytułową bohaterkę zagra June Squibb, aktorka nominowana do nagrody Oscara za swoją rolę w Nebrasce. Do obsady filmu należą także Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht oraz Erin Kellyman.

Ejiofor, podobnie jak Johansson, wystąpił w Kinowym Uniwersum Marvela. Mogliśmy zobaczyć tego aktora w Doktorze Strange'u. W tym roku ponownie zobaczymy go na wielkim ekranie - tym razem w Venomie 3.

Hecht występowała wraz z Johansson w broadwayowskiej sztuce, zatytułowanej A View From The Bridge. Za swój angaż obie aktorki zyskały nominację do nagrody Tony.

Z kolei Kellyman mogliśmy zobaczyć w Falconie i Zimowym Żołnierzu. Wystąpi także u boku Saoirse Ronan w filmie Apple TV+ zatytułowanym Blitz.

Eleanor the Great opowie historię Eleanor Morgenstein (Squibb), 90-letniej kobiety, która próbuje przewartościować swoje życie po śmierci swojej najlepszej przyjaciółki. W rezultacie, po dekadach spędzonych na Florydzie, powraca do Nowego Jorku.

Za kamerą stanie Johansson. Scenariusz został napisany przez Tory Kamen. Producentami filmu są Johansson, Jonathan Lia, Keenan Flynn, Kara Durrett, Jessamine Burgun, Celine Rattray oraz Trudie Styler.

Data premiery jest nieznana.