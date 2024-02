Venom 3 - zdjęcia do filmu dobiegają końca. Aktorka potwierdza

fot. Sony

Podczas ceremonii rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych, magazyn Variety przeprowadził wywiad z Juno Temple, aktorką występującą w nadchodzącym Venomie 3. Potwierdziła, że już niedługo prace na planie zostaną zakończone.

- W tym momencie zbliżamy się do końca. To była dzika, niesamowita przejażdżka. To wszystko jest dla mnie nowe. Ogromny plan! To szaleństwo. Świetnie się bawiłam i miałam okazję pracować z tak fajnymi ludźmi. W swojej karierze miałam szczęście być częścią najwspanialszych obsad. Nie mogę się doczekać, aż film ujrzy światło dzienne. Myślę, że to będzie coś dobrego.

Venom 3 - co wiadomo o filmie?

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą. W internecie pojawiło się jednak kilka nieoficjalnych ujęć z planu z Los Mateos w Hiszpanii, które przypominały festiwal Día de los Muertos. Możliwe więc, że akcja filmu będzie rozgrywać się w trakcie meksykańskiego Święta Zmarłych.

Za kamerą stanęła Kelly Marcel, która napisała scenariusz wraz z Tomem Hardym. Była też odpowiedzialna za reżyserię pierwszych dwóch części.

Do roli Eddiego Brocka powraca Hardy. Ponadto w obsadzie znaleźli się Temple i Chiwetel Ejiofor.

Światowa data premiery filmu została zaplanowana na 8 listopada 2024 roku.

