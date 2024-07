Scarlett Johansson gwiazdą thrillera. Status Just Cause zaktualizowany

fot. materiały prasowe

Scarlett Johansson, znana z roli Czarnej Wdowy w MCU, a także gwiazda takich hitów jak Historia małżeńska czy Jojo Rabbit, zaktualizowała status Just Cause. Aktorka poinformowała fanów, że prace wciąż trwają i aktualnie jest tworzony scenariusz.

Scarlett Johansson o serialu Just Cause

Zabierz mnie na księżyc „Robimy postępy... Trwają prace nad scenariuszem” - powiedziała Scarlett Johansson w rozmowie z portalem Deadline podczas premiery swojego nowego filmu. - „Podczas strajku nastąpiła krótka przerwa, więc tak jak u innych, część prac została wstrzymana, ale machina znów ruszyła”

Informacje o serialu Just Cause

Just Cause to nowy thriller Amazona, oparty na powieści Johna Katzenbacha z 1992 roku. Scarlett Johansson zagra główną rolę i jednocześnie jest producentką wykonawczą.

W książce protagonistą był Matt Cowart, ale na potrzeby serialu zmieniono płeć. W ten sposób Johansson zagra Madison „Madi” Cowart, zmagającą się z licznymi przeciwnościami dziennikarkę, pracującą dla gazety z Florydy, która zostaje wysłana w ramach pracy, by zrelacjonować ostatnie dni więźnia skazanego na karę śmierci.

Co ciekawe, aktorka wystąpiła także w poprzedniej adaptacji. Gdy miała 10 lat, zagrała małą Kate w filmie W słusznej sprawie z 1995 roku, córkę głównego bohatera.

