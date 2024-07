fot. Marvel Studios

Kiedy w 2021 roku debiutowała Czarna wdowa ze Scarlett Johansson w roli głównej, kina nadal były sparaliżowane z powodu globalnej pandemii. Widzowie również nie mieli ochoty na opuszczanie domów i ryzykowanie chorobą. O wiele bardziej woleli oglądać kolejne produkcje w domowym zaciszu. Z tego powodu Disney zdecydował się na to, aby premiera Czarnej wdowy miała miejsce jednocześnie w kinach i na platformie Disney+. Ta decyzja doprowadziła do batalii sądowej ze Scarlett Johansson, która miała w kontrakcie zapis o tym, że produkcja ta będzie przeznaczona wyłącznie dla kin. Domagała się wówczas wysokiego odszkodowania.

Disney odpowiedział w dość ostry sposób, wypuszczając informacje o tym, że aktorka otrzymała 20 milionów dolarów wynagrodzenia, a w dodatku wykazała się lekceważącym podejściem do pandemii.

Scarlett Johansson o sporze prawnym z Disneyem

Mimo sporu Scarlett Johansson wypowiedziała się w tej sprawie:

Nie mam im tego za złe. Uważam, że to był efekt kiepskiego osądu i zarządzania w tamtym czasie. To wszystko było dla mnie bardzo nieprofesjonalne. W ostateczności byłam po prostu ogromnie zawiedziona, bo do samego końca miałam nadzieje. Dopiero, gdy moja drużyna powiedziała mi, że to pora abym coś zrobiła, wkroczyłam do akcji.