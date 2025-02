Daredevil: Odrodzenie - TA postać wróci w 2. sezonie? Fani bali się, że zginie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się nowa plotka na temat serialu Daredevil: Odrodzenie. Znany scooper @MyTimeToShineH twierdzi, że Elden Henson powróci w 2. sezonie. To aktor, który wciela się w Foggy'ego Nelsona.

Daredevil: Odrodzenie - TA postać wróci w 2. sezonie?

Jest to o tyle ważne, że ponoć początkowo twórcy chcieli zabić Foggy'ego Nelsona na początku 1. sezonu, przez co Matt Murdock na jakiś czas zrezygnowałby z roli Daredevila. Taki pomysł nie spodobał się jednak wielu fanom, którzy zdążyli pokochać bohatera w serialu Netflixa. Taka decyzja kreatywna już na starcie zniechęciłaby wielu widzów do obejrzenia Daredevil: Odrodzenie.

Warto również pamiętać, że serial Disney+ został drastycznie przerobiony. Włodarzom Marvela nie spodobała się jego pierwotna wersja, więc zatrudnili całkiem nowego showrunnera, który miał za zadanie naprawić błędy swojego poprzednika. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby jedną z pierwszych decyzji Dario Scardapane'a było właśnie zostawienie Foggy'ego, ulubieńca fanów, przy życiu.

Oczywiście, informacja przekazana przez @MyTimeToShineH to nadal plotka. W dodatku warto pamiętać, że nawet gdyby Foggy pojawił się w 2. sezonie, to nadal może to być w formie flashbacków i nie oznacza, że postać przeżyje.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca 2025 roku.